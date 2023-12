Evangélikus püspök Karsairól és az eutanáziáról: Az evangélikus teológiai gondolkodás lehetővé teszi, hogy egyes helyzetekre alkalmazzuk Isten igéjét

Lelkipásztori levelet küldött Fabiny Tamás evangélikus püspök a gyógyíthatatlan betegségben szenvedő Karsai Dánielnek. Fabiny az RTL-nek azt mondta, úgy gondolja, Karsai Dániel megjelenése a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságán „egyfajta erkölcsi megállás és figyelmefelhívás” volt, és miután hallotta őt, úgy érezte, levelet kell írnia.

A levelet végül Karsai nyilvánosságra is hozta. Fabiny azt mondta, bár nem úgy fogalmazott a levélben, hogy az nyilvánosságra kerüljön, de „vállalja üzenetének tartalmát”.

photo_camera Dr. Karsai Dániel Fotó: Kristóf Balázs/ 444

Fabiny azt is elmondta, hogy a Magyarországi Evangélikus Egyháznak „nincsen még kialakult álláspontja” az eutanáziáról, amihez hozzátette, hogy „természetesen az élet védelmét” képviselik, „azonban az evangélikus teológiai gondolkodás és etikai gondolkodás lehetővé teszi, hogy az egyes helyzetekre alkalmazzuk az Isten igéjét, és a józan lelkiismereti gondolkodásunkat”. Emiatt úgy gondolja, hogy az egyházon belül is el tudnak indítani „egy olyan beszélgetést, amiben alakulhat egyik-másik vélemény”. Az evangélikus püspök Karsainak is elmondta, hogy nincs még végleges álláspontja, de elfogadhatónak tartja, hogy „ez alakul”.

Szerinte fontos, hogy ilyenkor ne „elméletileg” közelítsünk meg egy ilyen helyzetet, „hanem hús-vér embereket magunk előtt látva, rájuk tekintettel hozzunk adott esetben döntést”. Karsai Dániel alkotmányjogász nemrég jelentette be, hogy a gyógyíthatatlan ALS betegséget diagnosztizálták nála. A betegség a központi idegrendszer mozgásért, beszédért, nyelésért és légzésért felelős izmainak pusztulásával, idővel teljes bénulással és fulladással jár. A betegség kialakulásának pontos okai nem ismertek, így nem is gyógyítható.

Karsai azért fordult a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságához, hogy hogy maga dönthessen az élete végéről, az aktív életvégi döntések ugyanis most nem legálisak Magyarországon.