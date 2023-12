Két évig egy fagyasztóban tárolta barátja hulláját, mert „elhatalmasodott rajta a gyász”

A 71 éves John Wainwright 2018 szeptemberében halt meg, de csak 2020 augusztusában találták meg egy szeméttelepre szállított fagyasztóban. Az 53 éves Damion Johnson 27 éve ismerte Wainwrightot, 2015-ben pedig be is költözött hozzá, hogy gondozza az idős férfit. Johnsont most két év börtönbe ítélték, miután beismerte, hogy megakadályozta barátja holttestének „törvényes és tisztességes” eltemetését.

A rendőrségnek azt mondta, Wainwright egyafjta apafigura volt számára, halála után pedig „elhatalmasodott rajta a gyász”, emiatt „nem gondolkodott racionálisan és nem volt hajlandó elengedni” a barátját. A rokonoknak és a barátoknak azt mondta, barátja meghalt, és hogy már el is temették, de nem értesítette a mentőszolgálatokat, és nem intézte el a halotti bizonyítványt.

2019 decemberében, közel egy évvel Wainwright halála után Johnsont egy másik ügy miatt letartóztatták, és bár a rendőrség nem kutatta át az ingatlant, megtiltották Johnsonnak, hogy a lakásba visszatérjen, annak ablakait bedeszkázták, a fagyasztót pedig kihúzták. Később többször is tartottak biztonsági ellenőrzést a lakásban, ahol „erős, borzalmas és elviselhetetlen szagot” éreztek.

2020 augusztusában aztán költöztetők pakolták ki a lakást és miközben a fagyasztót vitték ki, ők is érezték, hogy valami bűzlik, de azt gondolták, csak romlott étel, így Wainwright holttestét csak később, a szeméttelepen találták meg az ott dolgozók.

A boncolás során találtak egy sérülést a férfin, amit egy „tompa tárgy” okozott, de Johnson védőügyvédje szerint „nem lehetett megerősíteni vagy kizárni, hogy Wainwright természetes halált halt”.

Johnson egyébként barátja halála után 17 ezer font értékben vásárolt és vett fel készpénzt Wainwright bankkártyájával, saját számlájára pedig további 2475 fontot utalt el. (Guardian)