Taylor Swift lett az év embere a Time magazinnál

Taylor Swiftet választotta az év emberének az amerikai Time magazin.

Az amerikai énekes korábban is világsztárnak számított, de 2023-ban különösen erős évet zárt a magazin szerint. The Eras elnevezésű turnéja például több mint 5 milliárd dollárt termelt az amerikai gazdaságnak.

Swift koncertjeire tömegek akartak bejutni, volt, hogy a jegyárusító rendszer is összeomlott. Az énekesnek Karácsony Gergely is levelet írt, amikor arra kérte, hogy lépjen fel Magyarországon is.

Az énekes az elismeréssel olyanok mellé került, mint a Névtelen Magyar Szabadságharcos (1956), Richard Nixon (1971, 1972), a személyi számítógép (1982), II. János Pál (1994), Barack Obama (2008, 2012), Angela Merkel (2015), Donald Trump (2016), Greta Thunberg (2019), Joe Biden és Kamala Harris (2020) vagy Elon Musk (2021).

A magazin tavaly Volodimir Zelenszkijt választotta az év emberének.