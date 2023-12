Gyűrűbe épített AI és helyettünk dolgozó robotok – Az alfa generáció tagjai elárulták, milyen jövőre számítanak

A Visa a közelmúltban több európai országban, köztük Magyarországon is felmérést készített arról, hogy gondolkodnak az úgynevezett alfa generáció, azaz a 8 és 14 év közötti gyerekek a jövőjükkel kapcsolatban, vizsgálva a technológiához fűződő viszonyukat és hogy mennyi információval bírnak a pénzügyekről.

E generáció tagjai ugyan még meglehetősen fiatalok, de közülük sokan 4-5 éven belül már beléphetnek a munkaerőpiacra, úgyhogy nem elhanyagolható kérdés, hogy hogyan gondolkodnak a világról és saját lehetőségeikről.

Ezzel kapcsolatban Juhász Katalin, a Visa regionális termékfejlesztési igazgatója elmondta: „Az alfa generációsok annyira erősen kötődnek az online térhez, hogy nem tesznek különbséget a virtuális és a személyes élmények között, számukra a két világ összefonódik. A gyerekek több mint felének volt valamiféle jövedelme az elmúlt egy évben, ráadásul a most 14 évesek többsége a technológia segítségével keresett pénzt. Az is érdekes trend, hogy a bevételük ötöde tárgyak internetes értékesítéséből származik, közösségi médián, vagy erre specializált appokban eladják a megunt ruháikat, tárgyaikat. Ez a tendencia nem csupán az online kereskedelem előretörését tükrözi, de a zöldebb, tudatosabb jövőt is előrevetíti."

A nemzetközi felmérés magyarországi eredményeiből látni, hogy például a munkáról egész másképp gondolkodnak az alfa generáció tagjai, mint amit a korábbi korosztályoktól megszokhattunk: a megkérdezett 550 fiatal több mint háromnegyede a saját főnöke lenne, azaz saját vállalkozás indítását tervezik. Persze ezek a tervek még sokféleképpen alakulhatnak a következő években, de az eredmény így is jelzi, mennyire felértékelődött a felelősségvállalás és az önállóság e generációnál. Kiderült az is, hogy az IT és a kreatív szektorok tűnnek ennyi idősen a leginkább vonzó perspektívának.

A kutatásból kiderült az is, hogy a magyar alfa generáció több mint fele, egész pontosan 55 százaléka keresett pénzt az elmúlt 12 hónapban, és a pénzt keresők kétharmada állította azt, hogy ebben a technológiai eszközök is segítségükre voltak: 53 százalékuk a közösségi oldalakat használta, míg 25 százalékuk online streameléssel jutott bevételhez.

Ez persze annak fényében talán nem is annyira meglepő, hogy ez a generáció már egy rendkívül gyors világba született bele, és társas kapcsolataik jelentős szelete már az online térben zajlik. Arra a kérdésre, hogy a magyarországi alfa generáció tagjai honnan szerzik általános pénzügyi ismereteiket, a megkérdezettek 69 százaléka a szüleit nevezte meg, második helyen a tanárok jöttek (22 százalékkal), majd a digitális eszközök sorban: bankoktól/pénzügyi appokból a válaszadók 18 százaléka, online cikkekből 13 százaléka, míg tartalomgyártóktól 12 százaléka tanul.

A technológiákhoz fűződő szoros viszonyt jelzi az is, hogy a megkérdezett 14 éves gyerekek negyede mondta azt, hogy szerintük a mesterséges intelligencia segíteni fogja jövőbeli munkáját, a gyerekek harmada gondolja úgy, hogy a munkához majd közösségi médiát, kommunikációs technológiát és viselhető eszközöket is használni fog, míg inspirációért a gyerekek közel fele (48 százaléka) a közösségi médiát és a digitális tartalomkészítőket jelölte meg, megelőzve a felnőttekkel való beszélgetést (43%), illetve a rajzolást és írást (37%).

A kutatásban arra is megkérték a gyerekeket, hogy találjanak ki olyan innovációkat, melyek megkönnyíthetik majd a felnőtt életüket. A nemzetközi felmérésben többek között ezek az ötletek születtek meg:

„Lesz egy robotváltozatom, amelyik munkába jár, hogy én közben otthon maradhassak, pihenhessek és szórakozhassak”

„A mesterséges intelligencia segítségével olvashatok az emberek gondolataiban”

„Kérdezhetek a gyűrűmtől, mint a mesterséges intelligenciától például, hogy mennyi 8x9”

„Egy olyan gép, ami kitalálja, hogy mire gondolok, majd képernyőn megjelenő képet vagy 3D-s nyomtatást készít belőle”

„Az ujjlenyomatomhoz regisztrált bankkártya”

„Rendőr leszek és lesz egy VR-szemüvegem, ami elárulja, hogy kik vannak körülöttem”

"Egy telefon, ami mindent megcsinál, amire szükségem lehet: ajtót nyit, ajtót zár, bekapcsol, így csak erre lesz szükségem"

„Egy olyan szoftver, ami megérti, hogy mire gondolnak igazából az emberek, amikor mondanak valamit”

„Egy bármilyen nyelven beszélő fordító a fejedben”

„Olyan focicipő, ami méri a meccs összes statisztikáját, és önszáradó”

A Visa megbízásából az Opinium végzett kutatást 550 fő 8-14 éves korú gyerek bevonásával. A kutatást 2023. augusztus 16-20. között végezték. Az adatokat online felmérés segítségével gyűjtötték össze Magyarországon.