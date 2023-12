Már négy nő vádolja szexuális erőszakkal Puff Daddyt

Egy negyedik nő is szexuális erőszakkal vádolja Sean „Diddy” Combs rappert, művésznevén Puff Daddyt. A rapper ellen november végéig már hárman adtak be keresetet szexuális rabszolgaságra kényszerítés, bántalmazás és nemi erőszak miatt.

A Cassieként ismert Cassandra Ventura - aki maga is R&B énekesnő, és tizenkét évig járt a rapperrel - két hete perelte be Combst, azt állítva, hogy a kilencvenes évektől többször kényszerítette arra, hogy az általa felbérelt férfi prostituáltakkal szexeljen, miközben ő maga nézte és filmezte ezt. A pár együtt töltött évei alatt rendszeresen verte, megfélemlítette, drogokkal és alkohollal tartotta kontroll alatt. Amikor 2018-ban Ventura felvetette, hogy véget vet a kapcsolatnak, Combs meg is erőszakolhatta.

A rapper és az énekesnő végül peren kívül megegyezett, de addigra már sorra jöttek az újabb és újabb vádak Combs ellen. A legújabb beadvány szerint a rapper 2003-ban New York-i stúdiójában leitatta és bedrogozta, majd két másik férfival együtt megerőszakolta és orális szexre kényszerítette az akkor tizenhét éves Jane Doe-t, aki borzalmas fájdalmakat élt át.

photo_camera Puff Daddy az MTV Video Music Awards díjátadón 2023-ban Fotó: ANGELA WEISS/AFP

A nő azt állítja, az egyik férfi egy michigani bárban szólította le, és meggyőzte, hogy jöjjön el legjobb barátja, Puff Daddy stúdiójába. Doe-t magángép szállította New Yorkba, ezért a szexuális kereskedelem és emberkereskedelem gyanúja is felmerül.

Egy másik nő, Joi Dickerson-Neal szintén azt állítja, hogy miután szerepelt a rapper egyik klipjében a kilencvenes évek elején, Combs vacsorázni hívta, majd a stúdiójába és egy másik ismeretlen helyre vitte, elkábította, megerőszakolta és mindezt levideózta, a felvételt pedig körbemutatta az ismerőseinek. A harmadik, szintén Jane Doe-nak nevezett áldozat szerint pedig a rapper és Aaron Hall énekes-dalszerző a kilencvenes évek elején leitatták és váltásban megerőszakolták őt és a barátját egy New York-i bulin, amit egy lemezkiadó cég szervezett. Pár nappal a történtek után Combs meglátogathatta az áldozat otthonát, és megfenyegette, nehogy beszéljen bárkinek az esetről.

A közelmúltban újra megszaporodtak a szexuális bűncselekményekkel szembeni keresetek az amerikai nyilvánosságban: november végén járt le ugyanis a New York-i Adult Survivors Act felnőtt áldozatokról szóló törvény, ami egy évig lehetővé tette a szexuális bűncselekmények áldozatainak, hogy az elévülési idő után is pert indítsanak. A törvényt azért fogadta el az állam törvényhozása, mert felismerték, hogy a bántalmazás miatt elszenvedett trauma akadályozhatja az áldozatokat abban, hogy bírósághoz forduljanak.

Puff Daddy múlt kedden ideiglenesen lemondott a Revolt zenei csatorna éléről, amit 2013-ban alapított. A rapper továbbra is tagadja a vádakat, szerinte karaktergyilkosság zajlik ellene, a nők csak pénzt akarnak tőle.

(via BBC)