Vaskos bemutatással indította a reggelt a BBC híradósa

Egy óriási bemutatással kezdte a brit köztévé szerda reggeli élő adását Maryam Moshiri, a BBC híradósa - majd miután felfogta, mi történik, pókerarccal olvasott be egy Boris Johnsonról szóló hírt. Hiába, az évek meg a rutin.

🚨#WATCH: As BBC News opens with anchor Maryam Moshiri was caught giving the middle finger live on the broadcast before transitioning to delivering the morning news pic.twitter.com/1l4tHccEM2