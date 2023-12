444 a köztévén, de szó szerint: Hadházy kivetítette az MTVA épületére a Valótlanul című filmünket

Hadházy Ákos parlamenti képviselő eljuttatta a köztévére az Orbán-rendszer fekete kampányairól szóló filmjét, a Valótlanult. Méghozzá szó szerint: a Kunigunda útján levetítette az MTVA székházára. A vetítés előtt a film egyik szereplője, Juhász Péter is felszólalt.

photo_camera Fotó: Ács Dániel/444

Ahogy azt Hadházy a vetítésről szóló posztjában is írja, a 444-nek nincs köze a szervezéshez. (A film fent van Youtube-on, ha akarja, a Fidesz is nyugodtan levetítheti a híveinek.)

Hadházy azt írja: „Ezt a vetítést azért szerveztem meg, mert ez a film döbbenetesen erősen mutatja be a lejárató kampányok hatásait. Be kell vallanom, hogy még rám is egészen mély benyomást tett, azt is bevallom, hogy a film néhány részleténél könnyeztem is. Pedig azért én is elszenvedője voltam néhány ilyen gyilkossági kísérletnek, amit persze meg lehet szokni, de azt nem lehet mondani, hogy ne fájna minden újabb és újabb ocsmányság. A vetítés célja természetesen nem csak a művészi élmény, hanem a helyszínnel üzenni is szeretnék. Üzenni az itt lakó propagandistáknak és főnökeiknek, de méginkább üzenni azoknak is, akik már látták ezt a filmet.”

A Magyar Jeti-film már 620 ezer megtekintésnél jár, angol és lengyel felirat is készült hozzá:

link Forrás

A Valótlanul téma volt az ATV Csatt és a Start műsoraiban, a Spirit Fm-en, Puzsér Róbertéknél, a Jólvanezígy Youtube-csatornán és a készítők a Klubrádióban, illetve a 444-en Rényi Pál Dániellel is beszélgettek róla.