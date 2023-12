A magyar kormány nem élt az amerikai ajánlattal, akik a „legmagasabb szinten” segítenének a kárpátaljai magyarok ügyének

„Meglepően nem (vagyis csak alig) felületes cikk jelent meg a Guardianen a kárpátaljai magyarokról” – ezzel a felütéssel küldte be Gazda Albert Shaun Walkernek, a brit lap budapesti tudósítójának riportját. És ha valakinek, Albertnek el lehet hinni az ilyet.

Walker több kárpátaljai településen is járt, sokféle szempontból mutatja be az ottani magyarság kötődését a magyar kormányhoz, véleményüket a most zajló háborúról és a különböző nehézségekről, amikkel szembesülnek a sorozásoktól a nyelvtörvényig. Egy bekezdés azonban bőven hírértékű. Így hangzik a fordítása:

David Pressman, az Egyesült Államok budapesti nagykövete azt mondta, többször is felajánlotta különböző magyar tisztviselőknek, hogy „a legmagasabb szinten" nyújtanának segítséget a magyaroknak az ukrán kormánnyal való kapcsolatfelvételhez a kisebbségi kérdésben. „Egy olyan kérdéshez képest, amely a magyar kormány politikai kommunikációjában ekkora jelentőséggel bír, figyelemre méltó, hogy egyetlen tisztviselő sem fogadta el az Egyesült Államok ajánlatát, hogy segítsünk nekik ténylegesen foglalkozni ezzel a kérdéssel" - mondta.

photo_camera Orbán és Zelenszkij a háború kitörése óta eddig csak véletlenül futottak össze ezen az októberi EU-s csúcson. Fotó: LUDOVIC MARIN/AFP

Csütörtökön írtuk meg, hogy hosszú idő után először hamarosan sor kerülhet egy Orbán-Zelenszkij találkozóra. A két vezető a háború kitörése óta csak véletlenül futott össze az októberi granadai uniós csúcson.