Szlovákiában is futtatta migránsozó videóit a magyar kormány a választási kampányban

A Szabad Európa megtalálta, hogy a Miniszterelnöki Kabinetiroda Szlovákiában is reklámozta azt a migráció veszélyeiről szóló videót, amelyet Lengyelországra célozva hirdettek. Novemberben írtuk meg, hogy nyomasztó videókat futtatott fizetett hirdetésként a magyar kormány a lengyel választóknak. Az anyagban látott felvételeket a határon elhelyezett rendőrségi kamerák készítették, aláfestő zenének egy meglehetősen sötét darabot választottak, és angolul hangzik el benne az üzenet: Magyarország megvédi a határait, de Brüsszelből akadékoskodnak.

link Forrás

A lengyel Tygodnik Powszechny azt írja, a Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetiroda állta a hirdetések számláit. Azok ugyanakkor nem voltak politikai hirdetésként megjelölve, így az sem derül ki, pontosan mennyit költöttek el rájuk. A lengyel lap azt írja, ha a PiS valóban elfogadta a Fidesz online kampányát, akkor azzal kijátszhatták a lengyel választási törvényt. Azaz egy szürke zónában kavarhattak, hisz a videókban nincs konkrét választásra felbujtó szöveg vagy utalás, ám a bevándorlás a választáson aztán elbukó PiS egyik központi kampánytémája volt.



Úgy tűnik, ugyanezt az eljárást követték a szlovák választás esetében is. Ez azért is érdekes, mert a választások előtt hirtelen nagyobb számban jelentek meg migránsok Dél-Szlovákiában, ez pedig jól jött a populista pártoknak – köztük Orbán szövetségesének, Robert Ficónak – írja a Szabad Európa. A Google reklámközpontjában néhány adat is elérhető a szlovák videós kampányról.

A szlovák választásba nemcsak videókkal, hanem személyesen is bekavart a magyar diplomácia. Szeptemberben a szlovák külügyminisztérium bekérette Balogh Csabát, Magyarország szlovákiai nagykövetét, akit arra kértek, tolmácsolja a magyar miniszternek Szlovákia fenntartásait a választási kampányba való beavatkozásával kapcsolatban. Szijjártó a kampány egyik napján Délkelet-Szlovákiában, másnap pedig Délnyugat-Szlovákiában lépett fel a Szövetséggel közösen. Mindkétszer arra buzdította a szlovákiai magyarokat, hogy szavazzanak az „egységes magyar pártra”.

A Szabad Európa mai cikke amúgy sorra veszi, hogy a külföldi beavatkozásra oly érzékeny „szuverenitásvédő” magyar kormány hányszor és hogyan avatkozott be más országok választásaiba az elmúlt években. Az összefoglalóban a szlovák mellett ukrán, francia, brit, lengyel, bosnyák, szlovén, macedón és szerb esetek is fel vannak sorolva.