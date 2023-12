Kvantummikroszkópot fejlesztenek magyar fizikusok

Új generációs kvantummikroszkópot fejlesztenek ki a HUN-REN Wigner Fizikai Kutatóközpont szakemberei egy nemrég indult projektben.

A Gali Ádám vezette kutatócsoport a gyémánt nitrogén-vakancia centrum különleges tulajdonságainak segítségével képes mágneses, elektromos és mechanikai tereket vagy hőmérsékletet mérni, nagy térbeli felbontással.

A cél egy olyan eszköz megvalósítása, amit a fizikusok, vegyészek, biológusok és mérnökök kvantumszenzorként használhatnak különböző anyagok vizsgálatára és minősítésére, korábban nem tapasztalt térbeli felbontással és érzékenységgel.

A projektben különleges mérési módszereket terveznek megvalósítani a kvantummikroszkóppal, ami egyedi eszközt kínálna a technológiai piacnak, mivel ilyen komponensekkel kombinált kvantumszenzor tudomásuk szerint még nem létezik.

Szintén egyedülálló megoldásnak számít Európában az az egyedi nitrogén-vakancia-centrumon alapuló méréstechnika, amit a kvantummikroszkópban terveznek alkalmazni. Az eszköz nagy előnye, hogy szobahőmérsékleten működhet, nem igényel különleges körülményeket, és kevés energiát fogyaszt.

A HUN-REN Wigner Fizikai Kutatóközpont felidézi, hogy egy másik, Kálmán Orsolya és Zimborás Zoltán vezetésével nemrég indult projekt célja a mesterséges intelligencia és a kvantumtechnológia egyes területeinek összekapcsolása, és egy olyan szoftvercsomag fejlesztése, ami gépi tanulási és más AI-n alapuló algoritmusokat alkalmaz a napjainkban elérhető, zajos kvantumszámítógépek hatékonyabbá tételére.

A projektben elsősorban egy AI-val erősített kvantumkapu-fordító kifejlesztése a cél, ami egy kvantumos hibacsökkentő eljárást is magában foglal, és tesztként vagy ipari felhasználási lehetőségként olyan kvantumos gépi tanulási algoritmusokat kidolgozását is tervezik, amik a kvantumos hardverrel és a kifejlesztett fordítási- és hibacsökkentő eljárásokkal felerősíthetők. Mindkét projekt 2026-ig tart, és a kutatók szerint komolyan hozzájárulnak majd a hazai és az európai kvantumtechnológiai fejlesztésekhez tudományos és ipari felhasználóknak is. (MTI)