RTL: Már nem kell miniszterelnöki aláírás ahhoz, hogy valaki bónuszt kaphasson az állami cégeknél

Nem tartott sokáig az időszak, amíg a kormányzati szerveknél kizárólag Orbán Viktor személyes jóváhagyásával lehetett plusz juttatásokat adni a dolgozóknak. Az rtl.hu úgy tudja, egy nem nyilvános határozat szerint pár hónapja minisztériumi kvótarendszer van érvényben, ami alapján már maguk a minisztériumok dönthetnek az extra pénzekről bizonyos létszám erejéig.

A legmagasabb kvóta a több mint háromezer főt foglalkoztató Miniszterelnökségé háromszáz fővel, őt követi az ezerhatszáz főt dolgoztató Belügyminisztérium, majd a Kulturális és Innovációs Minisztérium, és így tovább. Orbán aláírásával korábban összesen huszonkét esetben adtak bármilyen bónuszt.

Az előző határozat szerint a közigazgatásban, kormányzati szerveknél dolgozók 2022 második felétől nem kaphattak béren felüli juttatást, a kétszázezer forintos cafeteria arányos részét leszámítva. Ha valaki mégis kapott pluszpénzt, azt vissza kellett fizetnie, kivéve, ha maga a miniszterelnök mentette fel ez alól valamilyen nyomós indokkal. Az állami cégeknél és igazgatási szerveknél a home office-hoz is Orbán Viktor személyes engedélye kellett.

photo_camera Orbán mellett Pintér Sándor belügyminiszter (b), Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója (b2), Bordás Gábor, a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára (b4), Vargha Tamás, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára (b5) és Nagy István agrárminiszter kormányülésezik, 2023. július Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán/MTI/MTVA

A plusz juttatásokról szóló határozat szerint a rendészeti és katonai szervek hivatásos dolgozóinak és a kulturális, szakképzési és felsőoktatási szakterületen dolgozóknak ezen felül is járhat extra pénz. A döntést - az előzőt és a mostanit is - egy úgynevezett négyezres határozatban rögzítették, ami ugyan nem titkos, de nem is nyilvános, csak közérdekű adatigénylés után, iratbetekintéssel lehet megismerni. Pedig a tartalma több tízezer embert érinthet: a hazai közigazgatásban körülbelül harmincezer ember dolgozik, az ő juttatásaikkal kapcsolatos döntéseket is innen lehetne megismerni.

A kvótarendszer a lap szerint továbbra is csak a kiválasztottak bérhelyzetén segít: a többieknek egyre nagyobb terheléssel kell megküzdenie, miközben a fizetésük egyre kevesebbet ér. A kormányhivatalokban dolgozók fizetését július elsejétől ugyan legalább tíz százalékkal emelték, de ez messze elmaradt az Európa-bajnok inflációtól.