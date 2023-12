A kárpátaljai szlovákok arra kérik Robert Ficót, hogy támogassa Ukrajna EU-csatlakozását

A kárpátaljai szlovák kisebbségi vezetők hasonló nyílt levelet írtak Roberto Fico szlovák miniszterelnöknek, mint a magyarok Orbán Viktornak. Ebben arra kérik Ficót - és az Európai Tanácsot -, hogy támogassa az Ukrajna EU-tagságáról szóló tárgyalások elkezdését, írja az ukrán Unian hírügynökség. A levélben azt is írják, hogy Ukrajna még Oroszország teljes körű inváziója alatt is folytatja a szükséges reformok végrehajtását, és továbbra is elkötelezett az európai integrációs értékek mellett.

Az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség hétfőn azt írta: „Ukrajna az elmúlt évben jelentős előrelépést tett a nemzeti kisebbségek jogainak biztosítására vonatkozó európai bizottsági ajánlások végrehajtása terén. Az ukrán parlament által elfogadott új törvényjavaslat jelentősen tükrözi a nemzeti kisebbségek érdekeit, és teljes támogatásunkat élvezi”. Továbbá felszólították az uniós tagállamok vezetőit, hogy továbbra is támogassák Ukrajnát az európai integráció útján.

Szijjártó Péter külügyminiszter azonban az ukrán kollégájával való tárgyalása után azt mondta, a kisebbségi törvényről Magyarország elvárása a 2015-ös állapotokhoz való visszatérés. Ukrajna egy törvénymódosító csomaggal győzné meg a magyar kormányt arról, hogy helye van az EU-ban.