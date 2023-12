A Tesla szerint erkölcsi kötelességük tovább fejleszteni az önvezető rendszerüket

Az Autopilot önvezető rendszer életeket mentett meg és baleseteket előzött meg, közölte a Tesla amerikai elektromos autógyártó cég, hozzátéve, hogy erkölcsi kötelességük tovább fejleszteni az önvezető funkciót.

A Washington Post vizsgálata szerint 2016 és 2023 között legalább nyolc baleset volt köszönhető annak, hogy az Autopilot olyan helyzetben aktiválódott, amikor nem lett volna neki szabad. A lap azt is írta, hogy a Tesla kevés lépést tett azért, hogy földrajzilag korlátozza a funkció használatát, annak ellenére, hogy a technikai lehetőségei adottak rá.

A Tesla szerint a Post azt akarja sugallni, hogy az egész rendszer rossz, miközben néhány egyedi esetről van szó, ahol a sofőrök helytelenül használták a rendszert. Azt is írták, a jármű irányításáért mindig a sofőrök a felelősek, és erről a felelősségről értesítik is őket.