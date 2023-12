Matolcsy György jegybankja újabb tízmilliárdokkal dobja meg Matolcsy fiának barátját, Somlai Bálintot

Hétfőn úgy értesültünk, hogy a Magyar Nemzeti Bank Szabadság téri műemléki épületének felújítása a másfélszeresére drágult. A munkálatokra eredetileg Matolcsy Ádám barátjának, Somlai Bálintnak a cége kapott generálkivitelezői megbízást, a 2021-es bejelentés szerint 54 milliárd forintért, a 444-hez eljutott hírek szerint ez az összeg 80 milliárd forint fölé emelkedett. A forrásunk azt mondta, erről múlt héten készült el az akkor még elnöki döntésre váró előterjesztés az MNB-ben.

Az értesüléseinkről megkérdeztük hétfőn emailben a nemzeti bankot. Rákérdeztünk arra az információra is, hogy a munkálatok valóban csúsznak-e, és az épület a dolgok mostani állása szerint nem készül el 2024 júniusára, a jegybank fennállásának századik évfordulójára, továbbá arra, hogy a csúszás miatt mennyi pluszköltséget jelent, hogy továbbra is ideiglenes helyszínen működik tovább az intézmény.

photo_camera Júniusra kellene befejezni – az MNB Szabadság téri székháza

Fotó: Németh Dániel/444

A nemzeti bank a válaszadás sajátos formáját választotta. A hétfőn elküldött kérdéseinkre választ kedden 14:38-kor kaptunk – tíz perccel azután, hogy közleményt adtak ki Tervek szerint halad az MNB több mint 100 éves épületének felújítása címmel. A közleményen, fogalmazzunk finoman, nem lehet nem felismerni az általunk feltett kérdések szövegre gyakorolt, építő jellegű hatását. Egyébként a nekünk küldött „válasz” szó szerint megegyezett az igencsak megtévesztő című közleménnyel.

A tervek szerint halad kijelentéssel szemben kiderül ugyanis, hogy lapunk értesülései helytállóak voltak.

„A több mint 100 éves, műemléki védelem alatt álló Szabadság téri épület felújításának költségei várhatóan közel 50 százalékkal emelkednek meg a piaci folyamatok miatt”

– ismerte el az MNB, bár konkrét számot nem közöltek. Mivel azonban az 54 milliárd ötven százaléka 27 milliárd, helytálló volt az értesülésünk, hogy nagyjából 80 milliárd forintra drágul a beruházás. A drágulást a jegybank az alábbiakkal indokolta:

„Az eredeti szerződés megkötése óta eltelt időszak kihívásai (covidválság, az ellátási láncokban kialakult fennakadások, orosz–ukrán konfliktus, nyersanyagpiaci és inflációs válság) az építőipart és ezáltal valamennyi beruházással foglalkozó vállalkozást rendkívül nehéz helyzet elé állított [hogy egy 2021 közepén aláírt szerződés módosításánál miért alap bármilyen magyarázkodásra az akkor már több mint egy éve tartó covid, elég különös]. Az általánosan magas inflációs környezet, az elérhető munkaerőpiaci kapacitás beszűkülése, valamint a drasztikusan megnövekedett nyersanyagárak miatt ezért valamennyi, hasonló műemlék jellegű épület felújításánál jelentős, sokszor duplájára emelkedő költségekkel kell most már számolni.”

Tehát a beruházás úgy halad a tervek szerint, hogy a jegybankelnök fiának, Matolcsy Ádámnak a barátja, Somlai Bálint a Raw Development nevű cégén keresztül további közpénztízmilliárdokat kap Matolcsyéktól. Érdekesség, hogy a mostani közlemény arra egy szóval sem tér ki, amit a 2021-es bejelentéskor még hangsúlyoztak: hogy a munkálatoknak 2024 júniusára kell befejeződniük. Csak annyit írnak:

„Az MNB a tervezett plusz ráfordítással tudja biztosítani a szerződésben vállalt szükséges műszaki és építészeti feltételek teljesülését”, de a „vállalt határidőre” kitétel nem szerepel a szövegben.

Csak az, hogy „a műemléki felújítás alatt Magyarország jegybankja továbbra is zavartalanul látja el feladatát a Krisztina körút 6. és a Krisztina körút 55. szám alatt található saját irodaházában, valamint soroksári logisztikai központjában”.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Hogy a Krisztina körúti ingatlanokban mennyi irodát kell bérelni, és mennyiért, illetve hogy ha valóban csúszik a beruházás, az mennyi pluszköltséggel jár, és az a pluszköltség része-e a mostani 26-28 milliárdos költségnövekedésnek, ezekre az MNB nem válaszolt. Viszont mivel nem is cáfolta a házon belül is terjedő híreket, miszerint „jövőre még nem megyünk vissza Pestre”, értelmezhetjük a válasz hiányát úgy is, hogy valóban nem lesz kész az épület 2024 júniusára. Röviden tehát: a közleményből kiderül, hogy a „tervek szerint” haladó beruházás a tervezettnél sokkal drágábban halad, és korántsem biztos, hogy a tervezett időpontra elkészül, és az eddigi alvállalkozó fejezi be az építkezést.

Apró érdekesség, hogy amikor 2021-ben bejelentették, hogy ilyen súlyos összeget költenek a felújításra, azt írták: „A műemléki épület teljes külső és belső felújításának költsége 54 milliárd forint, melyet a jegybank az évek óta nyereséges gazdálkodásából fedez.” Most úgy növelték másfélszeresére a beruházás költségvetését, hogy az MNB-nek már az első félév végén 999 milliárd forint volt a vesztesége. Az ezzel kapcsolatos kérdésünket szintén nem kommentálták a közleményben.

Mivel az MNB hallgat a beruházás minden további részletéről – így arra az értesülésünkre sem adott választ, hogy az építési munkát végző Market Építő Zrt.-t másik alvállalkozóra cserélik-e –, ajánlunk inkább egy tavaly tavaszi, nem csak lazán kapcsolódó olvasmányt a Somlai–Matolcsy és társaik csoport életéről és munkásságáról.