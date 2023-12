Mégis katari befektető jöhet Ferihegyre

A katari állami befektetőcéget is be akarja vonni a kormány a Liszt Ferenc repülőtér fejlesztésébe. Ehhez persze előbb le kell ütni az üzletet, amiben a magyar állam francia befektetőkkel együtt fogja kivásárolni a jelenlegi tulajdonost.

A tárgyalások közel járnak a megállapodáshoz, de a végleges vételárról még nincs döntés. Az üzlet gyors lezárása azért sem olyan könnyű, mert a három mostani tulajdonos mellett tíz hitelezővel is meg kell állapodni, ezért az a jövő év elejére csúszhat. Erről Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter beszélt a Bloombergnek.

"Ez egy rendkívül összetett tárgyalás", "versenyképes, piaci árban" szeretne megállapodni - árulta el Nagy a kormányzati üzletpolitika alapján valóban hírértékű elképzelést. Előzetes becslések szerint a vételár magyar államra eső része egyébként 1,5-2 milliárd euró körül lehet. Az üzletet még az Európai Bizottságnak is jóvá kell hagynia.

photo_camera BUD 2a Fotó: Jászai Csaba/MTI/MTVA

A kormány évek óta szeretné megvásárolni a repülőteret, ebben végül a világ egyik legnagyobb repülőtér-üzemeltető cége, a francia Vinci Airports lesz a partnere. A tervek szerint a magyar államé lesz a Budapest Airport 51 százaléka, a többi pedig a Vincié.



Legalábbis ez a tervezett tulajdonosi struktúra első körben, azt követően azonban Nagy Márton bejelentése szerint hamarosan beléphet még valaki, méghozzá a katari állami befektetőcég is.

"A katari alap pénzügyi vagy stratégiai befektetőként is bekapcsolódhat"

- mondta Nagy Márton a Bloomberg cikke szerint.

Katari tőkéről már korábban is volt szó a reptérrel kapcsolatban: májusban Orbán Viktor Dohában beszélt erről, hogy a magyar állam Katar segítségével venné vissza a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőteret. Azóta viszont hivatalosan csak a Vinciról lehetett hallani, most viszont Nagy Márton elárulta, hogy mégiscsak összetettebb konstrukcióról van szó. Arról, hogy a katari befektető miért csak később jönne be, nem esett szó a Bloomberg cikkében.

Nagy Márton azt is bedobta, hogy egy harmadik terminál építését is tervezik Ferihegyen, amivel az utasforgalmat és az áruszállítási kapacitást is növelni akarják. Hasonló hosszú tervekről már az eddigi tulajdonos is rendszeresen beszélt, de ezeket idáig mindig jegelték.