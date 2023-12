Sziget 2024: jön Fred Again, Martin Garrix és a volt One Direction-ös Louis Tomlinson is

Egy héttel azután, hogy kiderült, kik lépnek fel a jövő évi Balton Sound fesztiválon, bejelentették a 2024-es Sziget első neveit is. A Soundról azt írtuk, nem akkora dobás a névsor, és habár - egyelőre - nem jön akkora szupersztár, mint tavaly Billie Eilish, a Sziget egy fokkal jobbnak tűnik.

A legnagyobb név talán a producer-dj Fred again..., aki a koronavírus járvány alatt futott fel igazán. Melankolikus, hangmintákból összerakott számai jóval többek egy átlagos elektronikus számnál, ráadásul rengeteg stílus keveredik bennük a house-on keresztül a drum and bass-en át az ambientig. Ajánlóként itt a tavalyi Boiler Room-fellépése:

link Forrás

Tuti lesz EDM-nap is, azon Martin Garrix holland dj lesz a főfellépő. Nagy a brit túlsúly a headlinerek között, jön a rapper Stromzy, a popsztár Sam Smith, a dj-legenda Four Tet, valamint folytatva a sort, az idei után jövőre is jön egy volt One Direction-tag, Louis Tomlinson.

Az idei fesztiválról a Sziget főszervezője azt mondta, nem panaszkodhatnak, reális a 420 ezres össz-látogatószáma, még akkor is, ha 30 ezerrel kevesebb a tavalyinál, mert 2022-ben a világjárvány miatti 2 éves kihagyás generált hatalmas igényt a fesztiválozásra.