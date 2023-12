A MÁV cáfolja a budavári polgármestert: semmilyen megállapodás nem született a Déli pályaudvar területéről

„Az I. kerületi polgármester, V. Naszályi Márta állításával szemben semmilyen megállapodás nem született még a Déli pályaudvar területéről, így a MÁV Zrt. nem döntött, sőt nem is egyeztetett semmilyen terület értékesítéséről” - közölte szerda este a vasúttársaság. A budavári polgármester a délelőtt folyamán hívott össze sajtótájékoztatót, amin bejelentette, hogy rekreációs park épül a pályaudvar ipari területén. V. Naszályi elmondta: a Déli pályaudvar területének a MÁV mellett a Budavári Önkormányzat is tulajdonosa, a MÁV azonban szeretné felújítani az épületet, ehhez pedig egyszerűbb, ha az egész területnek egy tulajdonosa van. Hozzátette: a MÁV a Mészáros utcával szomszédos 8 ezer négyzetméteres területet ajánlotta fel, ennek felét csereként, felét kedvezményes áron megvételre. Még azt is belengette, hogy a park végső kialakítása közösségi tervezés után valósulhat meg. A MÁV pontatlannak, és részben alaptalannak minősítette a polgármester bejelentését.

A vasúttársaság nincs olyan helyzetben, hogy bármilyen vagyontárgyának kedvezményes értékesítését egy-egy kiemelt fejlesztési terület vonatkozásában megengedhesse magának, és a jövőben sem várható, hogy a területtel kapcsolatban ilyen döntés szülessen,



közölték. A terület ingatlan-nyilvántartási helyzete valóban zavaros, a megoldás érdekében felvetették - határozottan nem a kedvezményes értékesítés, hanem - az értékarányos telekcsereügylet lehetőségét mint alkalmazható jogi megoldást. Erről tájékoztatták a kerület vezetését is, ami két héttel később jelezte: egy ilyen megoldáshoz készek megszerezni a képviselő-testület támogatását is, igaz, érdemi előrelépés ehhez képest nem történt. (MTI)