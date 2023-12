Meghalt Andre Braugher, a Brooklyn 99 színésze

A színész 61 évesen, rövid betegség után halt meg, közölte a CNN-nel sajtósa.

Andre Braugher leginkább a Brooklyn 99 című sitcomból és a Homicide/Gyilkos utcák című sorozatból ismert, utóbbiért Emmy-díjat is kapott. Legutóbb a Diane védelmében című sorozatban lehetett látni, de szerepelt a Primal Fear című thrillerben és Spike Lee Get on the Bus című filmében is, korábban pedig az Angyalok városában.

1962-ben Chicagóban született, majd a Stanfordon, később a Juilliardon szerzett diplomát. A kétszeres Emmy-díjas színész 1991-ben feleségül vette Ami Brabson színésznőt, akit a Gyilkos utcák forgatásán ismert meg. Három gyerekük született.