Annyi eső esett tegnap a Dél-Dunántúlon, mint amennyi máskor egy hónap alatt szokott

Kiadós csapadékmennyiséget hagyott hátra a szerdán országos esőt hozó ciklon - írja az Időkép.

A legtöbb esőt a Dél-Dunántúl és a Dél-Alföld kapta, ahol több helyen fél havi, néhol pedig a teljes decemberi átlagmennyiség (45 milliméter) lehullott egy nap leforgása alatt. Sőt, valahol ennél kicsivel több is összegyűlt: Somogyban, Kutason 47,3 milliméternyi esőt mértek, onnan nem messze, Visnyeszéplakon pedig 46,8 milliméter volt a szerdai csapadékösszeg.

És hogy mire számíthatunk a továbbiakban?

Estére lesznek olyan tájaink, ahol kevesebb felhő lesz az égen, helyenként egyenesen derült időszakokra is számítani lehet. Viszont nem mindenhol lehetünk ilyen szerencsések, ugyanis azért erősebben felhős, borongós tájakkal is találkozhatunk, valamint helyenként párás, ködös időre is készülni kell.

Ami már csak azért sem mindegy, mert ma, azaz december 14-én látványos csillaghullásban lehet részünk, ha éppen nem takarja semmi az eget felettünk.

Ekkor éri el ugyanis a Geminidák meteorraj a maximumát, éjfél körül óránként akár 70-80 hullócsillagot a produkálhat. Aki nem bír fennmaradni addig, az se essen kétségbe, 18 órától már érdemes lesz feltekinteni, és ha úgy alakul, kívánni valamit.



via Időkép