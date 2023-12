Ha karácsony előtt csak egy zacskó tésztával többet dobsz a kosaradba, máris segítettél egy családnak

„Az adományod kincset ér!” Akkor is, ha ez az adomány adott esetben csak egy pár száz forintos tartós élelmiszer. Azoknak a családoknak ugyanis, ahol a mindennapokban leginkább a szükség az úr, egy-egy tartós élelmiszerrel vagy a gyerekeknek szánt édességgel is hatalmas örömöt lehet szerezni.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a SPAR Magyarország 2023-ban is elindítja karácsonyi Adni Öröm! akcióját: december 14. és 19. között az üzletlánc kijelölt üzleteiben önkéntesek fogadják majd az ott megvásárolt és személyesen átadott tartósélelmiszer-adományokat, amikkel több ezer rászoruló család ünnepét tehetik szebbé, örömtelibbé a vásárlók.

A 27. éve működő Adni Öröm! adománygyűjtő akció során a kijelölt SPAR és INTERSPAR üzletekben most is lehetőséget biztosít, hogy a vásárlók

cukrot,

lisztet,

konzervet,

száraztésztát,

bármilyen tartós élelmiszert

vagy gyerekeknek szánt édességet

tegyenek be pluszba a kosaraikba, hogy ezzel rászoruló családokat támogassanak.

Vagyis az ajándék értéke ebben az esetben sem attól függ, hogy mennyibe kerül. Habár azt gondolhatjuk, hogy senki nem örülne egy zacskó tésztának, egy kiló cukornak vagy egyetlen tábla csokoládénak, de ezek az apróságoknak tűnő dolgok tényleges segítséget jelentenek a hátrányos helyzetű családoknak.

photo_camera Fotó: SVEN HOPPE / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

A SPAR Magyarország felkérésére, a hazai lakosság adománygyűjtő szokásairól készült friss kutatás szerint tízből kilenc ember egyetért azzal, hogy a legkisebb adomány is hasznos lehet. Erre hívja fel a figyelmet a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a SPAR Magyarország közös akciója is: akár egy-egy termék adományozásával is sokat tehetünk embertársainkért az ünnepi időszakban. Mert „az adományod kincset ér”!

A kutatás szerint a 18 és 65 éves magyarországi lakosság ötöde szokott rendszeresen adakozni, ez nagyjából 1,3 millió embert jelent. Közöttük többségben vannak a nők, illetve a 40 éven felüliek és a felsőfokú végzettségűek, akik leginkább a rászorulókat és a gyerekeket támogatják. A megkérdezettek közül minden második mondta azt, hogy másokat is szokott adományozásra ösztönözni.

„A gyűjtés eredményeképpen nehéz körülmények között élő emberek ezreinek tesszük szebbé az ünnepet, de legalább ennyire fontos, hogy az Adni Öröm! akció minden vásárló számára lehetőséget ad megsegíteni egy nála elesettebb embert. Másként mondva ott helyben alkalom nyílik arra, hogy valakivel jót tegyünk, mi pedig abban hiszünk, hogy ennek átélése éppúgy része a karácsonyi készülődésnek, mint maga a bevásárlás” – mondta Romhányi Tamás, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetője.

December 14-től egészen december 19-ig, ha a kijelölt SPAR vagy az INTERSPAR üzleteiben jársz, érdemes tartós élelmiszerből többet pakolni a kosaradba és azt átadni a Magyar Máltai Szeretetszolgálat kijelölt önkénteseinek. Akik az adakozás más formáját választanák, azok a Szeretetszolgálat által dedikált adománykártyákat is megvehetik a kijelölt üzletekben illetve a SPAR online shopban, de érdemes észben tartani, hogy ez az akció is december 19-ig tart.

A 27. Adni Öröm! akcióban résztvevő SPAR és INTERSPAR áruházak listája megtalálható a adniorom.hu oldalon. Az „Adni Öröm!” és a máltai adománykártyák megvásárlásával pedig a SPAR online shopon keresztül is támogatni lehet a kezdeményezést: spar.hu/onlineshop