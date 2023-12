Maratoni EU-csúcsra számítanak a politikusok

Másfél órás késéssel, nem sokkal fél 12 előtt elkezdődött Brüsszelben az EU-csúcs. A csúszást az okozta, hogy az Európai Bizottság és az Európai Tanács elnökei, valamint Olaf Scholz német kancellár és Emmanuel Macron francia elnök Orbán Viktorral közös munkareggelivel indította a napot.

Ugyan Scholz újságírói kérdésre sem árulta el, miről volt szó a zárt körű reggelin, a téma valószínűleg a belengetett magyar vétó lehetett. Orbán ugyanis a csúcstalálkozó előtt bejelentette, hogy nem támogatja Ukrajna uniós csatlakozását, és az országnak szánt 50 milliárdos támogatással sem ért egyet.

Álláspontját délelőtt az Európai Tanács épületében is megerősítette, amikor azt mondta az újságíróknak, hogy az Ukrajna tagságához szükséges feltételek nem teljesültek, úgyhogy nincs abban a helyzetben a Tanács, hogy döntsön a kérdésben. Orbán azt mondta, nem mozdul el álláspontjától, akármilyen ajánlatot is kap.

photo_camera Orbán Viktor kezet fog Emmanuel Macron francia elnökkel az EU-csúcson Fotó: MIGUEL MEDINA/AFP

A Tanács jó eséllyel hosszú csütörtök éjszakára készülhet, ugyanis a döntésekhez egyhangú szavazásra van szükség. Brüsszeli források már szerdán arról beszéltek, hogy a hétvégébe is belenyúlhat az EU-csúcs. Ugyanis nagy az esélye, hogy a politikusok az előzetesen kitűzött hivatalos zárásig, vagyis péntek délutánig sem tudnak megegyezni.

Erre már a politikusok is számítanak. Leo Varadkar ír miniszterelnök csütörtök reggel azt mondta újságíróknak, hogy szombatig, akár vasárnapig is elhúzódhat a csúcstalálkozó. Ugyanerről beszélt Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök, António Costa ügyvezető portugál kormányfő és Petteri Orpo finn miniszterelnök is.

Utóbbi azt mondta, erre a helyzetre előre készült, és több ruhát pakolt magának, mint amennyit általában szokott.

