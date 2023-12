Pottyondy Edina Dúró Dórának és Novák Elődnek: Szörnyetegek vagytok

Az egész sztori úgy kezdődött, hogy Novák Előd még a múlt héten beközölte: jótékony célokra ajánlja fel jövő évi képviselői jövedelmét, többek közt szán ebből egy részt egy anyaotthon létrehozására és kismama-szépségversenyre.

Novák azzal indokolta felajánlását, hogy álláspontja szerint nagyon sok vágyott gyermek azért nem születik meg Magyarországon, mert az állam nem nyújt segítséget a válsághelyzetbe került nőknek. „Szeretném meghirdetni, hogy a gyermek áldás, és a legférfiasabb dolog az apaság” – fejtegette a Mi Hazánk politikusa. A kismama-szépségversenyt például „kedvcsináló jelleggel” támogatná, mivel szerinte a nőknek támogatásra van szükségük annak érdekében, hogy „a magukat és állapotukat terhesnek érző édesanyák sokkal inkább várandósnak, vagy már-már áldottnak érezzék magukat”.

Innen indultunk tehát.

Majd jött Pottyondy Edina (aki legutóbb Bayer Zsoltot nevezte „burzsuj vén csoffadt fasznak”) egy YouTube-videóval, amiben szóba került Tóth Gabi és Győzike is, a tetőpont azonban a Novák-féle kezdeményezés volt, amelyről kifejtette: bár üdvözlendő, hogy a Mi Hazánk politikusa felajánlja a jövedelmét, de a körülményekkel sem ártana tisztában lennie. Úgy fogalmazott:

„...az anyaotthon alapítása egy meglepően normális cél az árja Addams Familytől, de az a jóemberkedő önelégültség, ahogy mindezt előadja, már-már bicskanyitogató. Ugyanis az anyaotthonba kényszerülő kismamák nem fogják »már-már áldottnak« érezni magukat, tekintve, hogy nem darálóasszony havi három misije várja őket otthon, hanem senki. Ne egy üres otthont képzelj el, Előd, hanem azt, hogy otthon, lakás nincs, nem várja őket. Az anyaotthon az utolsó védőháló a terhes nőnek, és a képviselő úr úgy lelkendezik, mint amikor doktor Krasznai átadja az új rózsadombi klinikáját, ahol már wellnessrészleg és Michelin-csillagos konyha is van.”



Pottyondy szerint a csúcskezdeményezés azonban a születésszám növelésére a kismama-szépségverseny, ami „külön kategóriát biztosítanak a felnőtt filmes oldalak azoknak, akik erre izgulnak”, és ha van valami, ami elveszi a nők kedvét a szüléstől, az például az, „ha férfiak arra nógatnak, hogy azért a nyolcadik hónapban is lehet ám epilálni, lehet jól kinézni, sminkelni, «csajoskodni», egy 14 órás vajúdás után szelfizni, pózolni visszerekkel, striákkal, azon izgulni, vajon Novák Előd és fasiszta zsűritársai szerint kellően szexi vagy-e.”* (Ezt a részt eredetileg rosszul idéztem a cikkben, javítottam, elnézést kérek.)



Ezt viszont már Dúró Dóra sem hagyhatta szó nélkül, a Mi Hazánk elnökhelyettese, egyben Novák Előd felesége és négy gyermekének anyja Facebook-oldalán tette fel a költői kérdést:

Mi fáj ennyire Pottyondy Edinának? Dúró posztjában „a magyar online világ Lenin-leányának” nevezi Pottyondyt, és sérelmezi, hogy „mindenen (is) gúnyolódik”, a kismama-szépségversennyel kapcsolatban pedig úgy fogalmaz:

„Tényleg sajnálom, hogy a kismama szépségverseny fotópályázatától két mondaton belül eljut a felnőttfilmekig és a perverzióig, de ennek az akciónak egész más üzenete van. Azt mutatja, hogy egy várandós nő is érezheti magát szépnek, vonzónak, de nem a «csajoskodás» miatt, hanem mert édesanya. És ez minden mást felülír. Ez a nőiség kiteljesedése.”

Posztja zárásaként pedig még egy gondolatot osztott meg követőivel:

„Pottyondy Edina joggal és kellő erkölcsi alappal kritizálná Novák Előd felajánlását, ha többet tett volna ezügyben nála. De azt a magam részéről kifejezetten alantasnak tartom, ha valaki csak bírálja a másikat, ám felmutatni vajmi keveset tud. Arról nem találtam ugyanis semmit, hogy Pottyondy mit tett eddig a nehéz helyzetbe került anyákért vagy gyermekekért. De nyugodtan kritizáljon, mi addig is dolgozunk tovább azért is, hogy a magyarság lélekszáma ne csökkenjen, mert számunkra a gyermek áldás, a kultúránk érték, amit meg kell óvnunk.”

Pottyondy Dúró reakciójára már az Instagramon válaszolt, hogy igazán platformokon átívelő legyen a diskurzus.

Főként arra a felvetésre reagált, miszerint ő nem adakozik, nincs nyoma Dúró szerint annak, hogy tett volna bármit a nehéz helyzetben lévő anyákért, gyerekekért. Pottyondy válasza erre:



„Egyrészt én nem politikus kollegina vagyok, ha jótékonykodom, abból nem feltétlenül gyártok tartalmat. Másrészt szeretném felhívni a képviselő asszony figyelmét, aki még soha egyetlen másodpercet sem dolgozott a politika világán túl - ahogy a férje sem -, hogy csak a legutóbbi stand up előadásomra több mint 25.000 jegyet adtunk el. Csak ebből az egy tételből több mint 27 millió forintot fizettem be az államkasszába ÁFA-ként, és akkor nem beszéltem a többi adóról és járulékról.” Pottyondy szerint ő nem kivett, „mint a Daráló házaspár”, hanem ennyit tett be, és a hozzá hasonló adózók millióinak befizetéseiből „épülnek utak, működik a szociális ellátás (már amennyire), ebből él Mészáros és Tiborcz, ebből van a rendőrnek, az ápolónak fizetése.”

És - emlékeztette Dúró Dórát - „kedves Dóra, ebből kapod a havi 3 milliódat, amivel jobban túl vagy fizetve, mint az NB I-es labdarúgók. Férjed havi 2,5 milliójáról nem is beszélve.”

Posztját pedig azzal zárta:



„Annyit kérnék, hogy csak simán köszönd meg, és ne oktass ki adakozásból! Ha egyszer majd találtok rendes munkát, és az így megkeresett pénzből nem szavazatokért és lájkokért jótékonykodtok, na, akkor majd lesz némi erkölcsi alapotok mások számonkéréséhez. Akkor sem lesz helyes, de legalább nem lenne ennyire gátlástalan és cinikus. Szörnyetegek vagytok.”

Mit mondhatnánk erre? Várjuk a következő kört!