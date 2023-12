Rácz Jenőnek eltörött az arccsontja, és a szeme alatt leszakadt egy ideg a Sztárbox döntőjében

Súlyosan megsérült a Sztárbox döntőjében Rácz Jenő, aki a séf Molnár Áronnal mérkőzött meg, és ahogy Instagram-posztjában írta: már az első ütés „elég gyorsan eldöntötte a dolgok kimenetelét.”

Mint írta:

„A jobb oldali szemem látása pár másodpercre elment, aztán szép lassan vibrálva visszajött. Sajnos ettől megtorpantam, a mozgáskoordinációt elveszítettem, és már éreztem, hogy ez a mérkőzés sajnos elment…”



Utóbb az is kiderült, hogy nem csak a meccs ment el, ennél komolyabb a baj, az arccsontja ugyanis eltörött, és az egyik ideg a szeme alatt leszakadt a helyéről. Holnap derül ki, hogy az ideget műteni kell-e.

Rácz Jenő azzal zárta posztját: „Ilyen sport a box, ez benne van a pakliban, senki sem hibás vagy felelős miatta!:)”



Winkler Róbert azonban a Sztárbox döntőjéről szóló cikkében máshogy látja. Boxügyi szakértőnk úgy fogalmazott:

„Az első Sztárboxban a kétezres években még jól működött a versenyzők védelme: amikor Rékasi Károly művész úr Döglégy művész úrtól benyelt néhány ütést, tétován ácsorgott a ringben, és a mérkőzésvezető kihirdette a TKO-t, az megfelelő eljárás volt. Ha valaki leeresztett karokkal, bizonytalan, hová-is-tettem-a-kocsikulcsot tekintettel néz a semmibe, a foglalkozás elérte célját, megvan a győztes. Ami normális helyeken azt jelenti, hogy a vesztest megölni teljesen szükségtelen. Senki nem várja el a vízszintes testhelyzetet, az öntudatlanságot és a hordágyat. Még a lincselésre általában hajlamos kommentelők sem szoktak ilyesmin összeveszni a boksszal foglalkozó fórumokon, maximum, hogy korai volt-e a leállítás, de tízből tízszer abban egyeznek meg a kommentelők (a kommentelők!), hogy első az egészség meg az emberélet, és senki se várja el a KO-t, mert aki sok bokszot néz, valószínűleg látott már olyan meccset, ami azzal végződött, hogy valaki a kórházba szállítás után meghalt.”

Winkler két emlékezetes esetet is kiemelt az idei szezonból: az első Nagy Ervin esete volt, akiről hiába látszott, hogy nincs jól az Árpa Attilával vívott meccs során, „de az istenbarma bírója csak továbbengedte. Nem vagyok traumatológus, de ha valaki megszédül egy ütéstől, az agyrázkódás. Azt a fejet tovább ütni közvetlenül is veszélyes, de durvák a közvetett veszélyek is. Például Nagy Ervin elég magas, és ha egy ekkora ember öntudatlanul hanyatt esik, hát könnyen lesz elégtelen a ring párnázása, mert a bokszot nem ikeás matracon játsszák.”

A veszélyességi értekezést Winkler azzal zárta:



„És hogy az RTL milyen ballisztikus ívben szarik a sztárjai biztonságára, mi sem mutatja szebben, mint hogy egy (két?) héttel később kottára ugyanezt eljátszották Kabát Péterrel. (Szupervájzor, bármit is jelent ez itt, Kovács Kokó István.) És ott is látni lehetett, hogy kész, de muszáj volt ájultra üttetni. Ha bármelyik alkalmi sportolónak baja esik, feltehetően jobb ügyvédei lesznek az RTL-nek, mint Nagy Ervin özvegyének.

Nagyon szarul nézett ki, maradjunk annyiban. És hát Molnár Áron nem tudom, hány tényleges súlycsoporttal nagyobb, mint Rácz Jenő, én olyan kettő-három tájára tenném.”

A teljes Winkler-cikk a Sztárbox döntőjéről itt olvasható.