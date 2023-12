Zubánics László: Mi nem vagyunk az ukrán nép része, mi Ukrajna népének vagyunk a része

Kárpátaljai magyar vezetők hétfőn közzétettek egy nyílt levelet, amelyben arra kérik Orbán Viktort, támogassa Ukrajnát az európai integráció útján. Az írást először az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ) posztolta a Facebookra, az első aláíró is annak vezetője, Zubánics László volt. A magyar kormánnyal az elmúlt években gyakorlatilag semmilyen kapcsolatot nem ápoló UMDSZ kiállása nem annyira meglepő, az annál inkább, hogy a nyílt levelet a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) több tagja is szignózta. A KMKSZ az Orbán-kormány stratégiai szövetségese Kárpátalján.

Kedden Ungváron beszélgettünk erről Zubánics Lászlóval, az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség elnökével.

Azt mondja, nehéz napja volt.

Épp most kapcsoltam ki minden kommentet a poszt alatt. Volt pozitív és negatív is, de inkább negatív. Érdekes módon a magyarországi olvasók nagy része eléggé negatívan ítéli meg, hogy ebben a kérdésben bármiféle megnyilvánulás történt.

Mik az érveik?

Az, hogy „csak”. Tehát nincsenek. Egy rendes magyar ember szerintük ilyet nem mondhat, hogy Ukrajnának az Európai Unióban volna a helye. Pedig hát az egyik alapvető szakterületem az egyetemen épp az európai integráció, tehát tudom, hogy ez miből áll, és a tárgyalások megkezdése a valós tagsághoz képest fényévekre van, ez voltaképpen egy szimbolikus starthelyzet, ahol most állunk.

photo_camera Zubánics László Fotó: Kaufmann Balázs / 444

Azért Ukrajnával és az ország EU-s csatlakozásával kapcsolatban elég turbulens időket élünk.



Ez így van. Az én álláspontom is körülbelül három hete változott. Akkor, amikor a kisebbségi törvényben és a minden egyéb kisebbségekhez kapcsolódó törvényekben olyan változásra került sor, amit egyébként magam sem hittem. (Hogy mit jelent ez a bizonyos törvénymódosító csomag, amellyel Ukrajna meggyőzné a magyar kormányt is, hogy helye van az EU-ban, hosszan írtunk ebben a cikkben – a szerk.) Három hete pont itt voltam, körülbelül este hat-hét óra felé érkezett meg az előzetes törvénytervezet, a telefonomon néztem meg, és azt mondtam, hogy valami tévedésről van szó. Aztán kinyomtattam, este elalvás előtt elolvastam, utána visszajöttem, és elkezdtem lefordítani. Hihetetlen volt számomra. Ukrajnában, ahol egy XXI. századi nemzetépítés zajlik, és az az úgynevezett nemzeti minimum, hogy az államnyelvet kell használni minden szinten, most ebből visszaléptek. Persze tisztában vagyunk vele, hogy ez nem miattunk történt, hanem az európai uniós közeledés miatt, de ennek farvizén mi is képbe kerültünk.



Íme egy pont, amiben az Európai Unió már a csatlakozás előtt jót tett.

Egyértelműen igen. Amikor a kisebbségi törvény első változatát két évvel ezelőtt elfogadták, már akkor voltak javaslataink, kifogásaink, és azt mondtuk, hogy ez így, ebben a formában nem jó. Ismertük mind a szlovákiai, mind a román csatlakozás részleteit, tudtuk, mik az elvárások a kisebbségi ügyek felé, jeleztük az illetékes parlamenti bizottságnak, hogy Ukrajnában még messze vagyunk ezektől. Amennyiben nem született volna meg a törvénytervezet három héttel ezelőtt, akkor nem tudtuk volna ezt a témát jelen formájában fölvállalni. Elvi alapon semmiképpen.

Magyarul: nem írta volna meg az Orbánnak szóló levelet hétfőn?

Nem valószínű.

Tehát ez a törvénytervezet vezetett az Orbán Viktornak címzett levélhez.

Igen, mert hát ugyan Ukrajna messze áll még attól, hogy a kisebbségi jogokat, amiket ebben az országban 1991 után elfogadtak, majd meg is szüntettek, azokat valami módon visszaépítsék, de ez komoly lépés abba az irányba, hogy egy kisebbségek iránt érzékenyebb országról legyen szó. Maga a törvény egyébként kimondottan arra fókuszál, hogy a jogok azokat a kisebbségeket illetik meg, amelyek az Európai Unió hivatalos nyelveit használják. Tehát mindaz, amit most visszakapunk, az az Európai Uniónak is köszönhető.

A magyar kormány többek között azzal érvel Ukrajna csatlakozásának elutasítása mellett, hogy Ukrajna a kisebbségeket és így a magyar kisebbséget is páriaként kezelte az elmúlt években. Ezt ön is így gondolja?

A nemzetépítésnek, ahogy mondják, mindig vannak áldozatai. Itt, Ukrajnában minden kisebbség és azok intézményrendszerei – iskolák, a kulturális élet színterei – áldozatul estek volna ennek a törekvésnek, amit úgy is össze lehet foglalni, hogy „egy nép, egy nyelv, egy kultúra”. Az alapvető cél ebben a nemzetépítésben nem az lett volna, hogy integrálódjunk, hanem hogy asszimilálódjunk. De a most elfogadott salátatörvény végrehajtását sem látja még senki. Annyit tudunk, hogy hirtelen mindannak a nagy része, amit a Velencei Bizottság kritikusan megfogalmazott, belekerült. De azért példának okáért a különböző feliratok, a közösségi nyelvhasználat, a hivatalok szintjén a toponímiák, ezek még egyelőre sehol nincsenek. Tehát még rengeteg olyan kérdés van, ahol nyitott az, hogy hogyan kerül ez helyi szabályozásra. Itt most az Európai Uniónak is nagy felelőssége van, hogy ezeket a végrehajtás vagy a jogharmonizáció során hogyan ellenőrzi. És ez gyakorlatilag a következő lépésnek, tehát az úgynevezett fejezeti tárgyalásoknak a megnyitása előtt lehet akár kötelező feltétel is. Most eldördülhet a startpisztoly, de ahhoz, hogy a csatlakozási tárgyalások valójában elkezdődjenek, meg fényévnyi távolságok vannak.

Egyetértett az elmúlt években azokkal a kritikákkal, amit a magyar kormány fogalmazott meg a kisebbségek helyzetével kapcsolatban?

Többségében mi is ugyanezeket a kritikákat fogalmaztuk meg az ukrán politikum felé, hiszen nem lehet egy több évszázados kultúrát valami egészen új intézményrendszerbe úgy beszorítani, hogy a továbbiakban csak a privát és az egyházi kommunikáció szintjére kerüljön vissza a kisebbségi nyelvek használata. Annál is inkább, hogy ezekben a kérdésekben a magyar kormányzat azért megpróbálta legalábbis szinkronizálni az álláspontját a határon túli szervezetekkel.

És az emögött meghúzódó nemzetépítési törekvésekben van olyan, amiben ön szerint a magyar közösség együtt tud működni az ukrán nemzettel?

Amikor a kilencvenes években az ukrán alkotmányt elfogadták, akkor sokat vitatkoztunk az első mondaton, amelyben azt próbálták meghatározni, hogy mi vagy ki az ukrán nép. Mi nem vagyunk az ukrán nép része, mi Ukrajna népének vagyunk a része. Van az úgynevezett címzetes vagy tituláris nemzet, ez az ukrán, és vannak ezen kívül az őshonos népek és a nemzeti kisebbségek, például mi.

Kora ősszel készítettem egy interjút Oleg Nikolenkóval, az ukrán külügyminisztérium szóvivőjével. Ő „magyar származású ukránokként” hivatkozott a kárpátaljai magyarokra.

Ezt a megfogalmazást zsigerből el tudom utasítani. Csak olyan ukrán állampolgárokról beszélhetünk, akik magyar nemzetiségűek. Mi több évszázad óta itt helyben élünk, 1991 óta ukrán állampolgárként, de a nemzeti hovatartozásunkat nem tudjuk feladni. Tehát nem a származásunkról van szó, hanem a nemzeti öntudatunkról. Ugyanakkor úgy egy hónapja elég csúnya kritikákat kaptam egy jobboldali blogon, amikor azt mondtam egy interjúban a kettős állampolgárságról, amit hamarosan vizsgálni fog a kormány, hogy a felülvizsgálat során bennünket elsősorban ukrán állampolgárként kell kezelni. Azért, mert ebben az esetben ukrán állampolgárként minket sokkal érdekesebb és körülhatárolhatóbb jogok illetnek meg, mint mondjuk idegen állampolgárként.

Mit tud mondani az UMDSZ és a KMKSZ közötti kapcsolatról?



Általánosságban a nemzeti kisebbség ukrajnai jogérvényesítésében igyekszünk közös álláspontot kialakítani. Ez az egyik alapvető feladatunk, gyakorlatilag heti rendszerességgel kommunikálunk. Az alapvető különbségek abból adódnak, hogy épp ki az aktuális magyar kormány stratégiai partnere. Volt egy időszak, amikor mi voltunk, most – hosszabb ideje – a KMKSZ. Ennyi a különbség.

Tehát önök voltak a baloldali magyar kormányok partnerei.

Legalábbis a hivatalos besorolásban igen. Az azonban az alapdokumentumainkban is rögzítve van, hogy együttműködünk a mindenkori magyar kormánnyal, amelyik erre partner. Magyarul, ez nem baloldal vagy jobboldal kérdése, sőt azt kell mondanom, hogy eléggé vegyes a tagságunk, tehát a jobboldaltól a baloldalig mindenkinek lehetősége van ma a saját szimpátiáit kifejezni.

De azt lehet mondani, hogy az utóbbi években a KMKSZ lett Orbán Viktor kormányának a legerősebb szövetségese Kárpátalján.

Ezt hivatalosan ki is fejtették, stratégiai partnerként vannak jelen. Ezt aztán lehet vitatni, tetszhet meg nem tetszhet, ez van.

Hogyhogy most mégis KMKSZ-es tagok is aláírták azt a levelet, amit ön fogalmazott meg?

Azt tisztázzuk, hogy nem én fogalmaztam meg. Biztos olvasta, és láthatta, hogy mindenkinél érdekes módon egyformák ezek a szövegek. Ez egy geopolitikai elvárás megfogalmazása, amelyben figyelembe vették mindenképpen a magyar szervezeteknek a véleményét is, de – hogy is mondjam – „közösségi elvárás” is van benne.

Milyen „közösségi elvárás”?

Ukrajnai, többségi társadalmi.

Bővebben?

Hát hogy jó lenne megfogalmazni hasonló témában egy álláspontot.

Gyanús is volt, hogy a szlovák kisebbségi szervezet kísértetiesen hasonló szöveget adott ki. Önt ki kereste meg ezzel a „közösségi elvárással”?

Személyesen engem nem keresett meg senki.

Akkor önhöz hogy ért el ez a kezdeményezés?

A tegnapi európai uniós nagyköveti találkozó keretében. (Hétfőn munkalátogatásra Kárpátaljára érkeztek az Európai Unió tagállamainak Ukrajnába delegált nagykövetei. A kiszo.net tudósítása szerint Viktor Mikita, Kárpátalja kormányzója tájékoztatta őket. – a szerk.)

A KMKSZ-esek is ott voltak ezen a találkozón?

Nem, ők nem jöttek el.

Hozzájuk hogy jutott el a „felkérés”, hogy álljanak ki Ukrajna EU-s tagsága mellett?

Ezt tőlük kell megkérdezni. Azt is tisztázzuk azért, hogy az aláírók közül többen a KMKSZ különböző pártlistáin jutottak mandátumhoz, de ők önmagukat nem feltétlenül definiálják a szervezet tagjaként. Kicsit magam is csodálkoztam az aláírók listáján, de hát mindenki maga dönti el, hogy mihez adja a nevét.

Ön, gondolom, maximálisan vállalja a leírtakat.

Abban az esetben, ha ez a törvény nem születik meg, ilyen aláírásra részemről nem került volna sor. Mint ahogy a szövegbe is bekerült, mi azért még Ukrajnától is várunk megfelelő lépéseket.

Ettől függetlenül az a megfogalmazott kérés, hogy az anyaországi kormányok támogassák Ukrajna csatlakozását az Európai Unióhoz, ukrán elvárás ide vagy oda, őszinte kérés?

Egyértelműen. A kárpátaljai magyarok közül sokan a háború miatt jelenleg is Magyarországon laknak, Nyugat-Európában dolgoznak. Többségük magyar állampolgársággal él, emiatt az Európai Unióban a közlekedésük is egyszerűbb, a munkavállalási lehetőségük is könnyebb. Mi tehát látjuk azokat a pozitívumokat, amiket az EU hozhat.

Nagyjából fél órával ezelőtt ki is jött a magyar kormánysajtóban Orbán Viktor válasza, amit személyesen önnek címzett.

Nem is láttam még, egész nap úton voltam.

Akkor felolvasom. Azt írja – önnek címezve a sorokat –, hogy „a magyar kormány mindent megtesz, hogy megvédje az ukrajnai magyar közösség jogait” ugyanakkor meglátása szerint Ukrajna európai uniós csatlakozási tárgyalásainak megkezdése jelenleg nem időszerű, mivel azt az Európai Bizottság nem tudta megfelelően előkészíteni az Európai Tanács decemberi ülésére. Ezért – írja a kormányfő – „azzal a javaslattal fogunk élni, hogy a jogilag bonyolult tagság helyett az Európai Unió egy stratégiai partneri viszony kialakítását célozza meg Ukrajnával.” Röviden: visszautasította a kérést.

A magam részéről nem számítottam semmilyen válaszra, pláne nem névre szólóra. Köszönettel veszem a választ és tudomásul veszem az álláspontját. Ez innen tovább már globális politika.