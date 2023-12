Hamran István, a menesztett szlovákiai rendőrfőkapitány is indulhat a tavaszi elnökválasztáson

A Robert Fico őszi hatalomra jutása után demonstratív módon menesztett Hamran István szlovákiai rendőrfőkapitány most azt fontolgatja: elindul a 2024-es tavaszi elnökválasztáson, írja a pozsonyi Napunk. Hamran a prezidenthamran.sk domainnevet már bejegyeztette.

Jelöltek még alig vannak, csak találgatások. A hatalom elnökjelöltje várhatóan az a Peter Pellegrinin lesz, aki koalíciót kötött Ficóval, így hatalomra segítette azt a politikust, akinek 2020-ban már hátat fordított. A felmérések szerint a győzelemre neki van a legnagyobb esélye.

Ellenzéki oldalról Ivan Korčok volt külügyminisztert tartják a legesélyesebb jelöltnek. Hamran szerint bizonyos témákról ő jobban tudna beszélni, itt minden bizonnyal a szlovák államot az elmúlt években, évtizedekben átszövő korrupcióra gondolt, ami ellen éppen ő, valamint a távozni készülő Daniel Lipšic különleges ügyész lépett fel leginkább. Soha nem látott vádemelésekre került sor magas rangú politikusok ellen. Fico egykori belügyminisztere is előzetes letartóztatásba került, és ebben az ügyben volt érintett maga Fico is, a parlamentben végül csak két szavazaton múlt, hogy ő is hasonló sorsra jusson.

Hamran országos rendőrkapitányként - pozíciójához képest szokatlan módon - beleállt politikai csatározásokba is, Fico pedig még provokálta is, éppen Hamran volt az egyik legfőbb ellenfele.

Hamran a hét végéig akarja meghozni a döntését, a jelöltséghez 15 ezer állampolgári vagy 15 parlamenti képviselői aláírás kell, de ő ez utóbbival nem akar élni.

A Napunk hírmagyarázata szerint Hamran lépésében van logika, hiszen 2014-ben és 2019-ben is a politikán kívülről érkezett jelölt nyerte az elnökválasztást. Fico kormánya ellen már most rendszeresek az utcai megmozdulások, a diplomata Korčoknak kevesebb esélye van ezt a hullámot meglovagolni. indulása ellen szól a Korčok mögött már formálódó ellenzéki egység, valamint az, hogy Hamran magyar. (Egyébként a Magyar Szövetség színeiben Forró Krisztián is indul az elnökválasztáson.) Igaz, idén magyar miniszterelnöke is volt már az országnak Ódor Lajos személyében, aki nemrég lapunknak elmondta: ez akár tíz éve is elképzelhetetlen lett volna.

Ódor és Hamran egyébként gyerekkoruk óta ismerik egymást, 1986-ban ugyanabba a balatoni úttörőtáborba mentek, mivel apukáik egy vállalatnál dolgoztak. Maguk között most is magyarul beszélnek, csak a hivatalos beszélgetéseik zajlanak szlovákul.