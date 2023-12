Macron keményen odaszúrt Orbánnak

Emmanuel Macron az EU-s költségvetést blokkoló lépése miatt tisztességtelennek nevezte Orbán Viktort, írja a HVG. A francia elnök szerint a magyar miniszterelnök ezzel nemcsak Ukrajna támogatását, hanem több közös európai uniós cél finanszírozását akadályozta meg.

Péntek hajnalban 64,6 milliárd eurós költségvetési kiegészítésről egyezett meg az Európai Tanács 26 politikusa, de végleges döntés Orbán Viktor vétója miatt nem született. A Tanács jövő év elején rendkívüli EU-csúcson folytatja a téma tárgyalását.

Orbán épp a napokban dicsérte meg az amúgy liberális Macront a Mandínernek. Elfogytak szerinte azok a politikusok, akikkel lehet vizionárius kérdésekről, nagy összefüggésekről beszélni, de ők ketten kivételek. Orbán szerint szeretnek egymással tárgyalni, még akkor is ha Macron egy progresszív liberális Európában, ő pedig a keresztény megújulásban hisz. A vonzalom kölcsönös lehet, mert Macron éppen egy héttel ezelőtt hívta meg Orbánt Párizsba.

photo_camera Orbán és Macron a csütörtöki EU-csúcson Fotó: MIGUEL MEDINA/AFP

Macron elmondta azt is, mit gondol arról, hogy Orbán kisétált a teremből, amikor az ukrán EU-csatlakozási tárgyalások megkezdéséről szavaztak. Szerinte előremutató lépés volt, hogy a magyar miniszterelnök nem blokkolta a folyamatot. Tartózkodásra máskor is volt példa, Angela Merkel volt német kancellár is élt ezzel az eszközzel, de ő a szavazás idején is a teremben maradt.

A francia elnök szeretné, ha Orbán európai módon viselkedne, nem ejtené túszul a csatlakozási folyamatot, hiszen nyilvánvaló: ha Ukrajna nem teljesíti a feltételeket, a csatlakozási tárgyalások sem fognak megkezdődni.