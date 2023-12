Hétvégi olvasnivalók a feltámadt Pinokkiótól a cringeboxig

Jó reggelt, szép hétvégét, itt a 444 napindító hírlevelének hétvégi kiadása. Gőzerővel robogunk bele az ünnepi szezonba, de addig is, még utolsó lendülettel összeszedtük az elmúlt hét legfontosabb-érdekesebb, esetleg szórakoztatóbb anyagait.

Sokféle hírlevelünk van, itt lehet közöttük válogatni, illetve feliratkozni.

Hírünk a világban

photo_camera Orbán és Fico az EU-csúcson Fotó: LUDOVIC MARIN/AFP

Pénteken a nyugati világ szinte összes nagyobb online sajtóterméke Orbán Viktort ábrázoló fotóval indult, hiszen a magyar miniszterelnök az EU-csúcson több rendkívülit is húzott. Beharangozó cikkünkben előre megmondtuk, hogy Orbán jelenléte miatt hosszú csúcsra lehet számítani, és úgy is lett: Orbán előbb kiment a teremből, amikor a többi tagállam miniszterelnöke zöld utat adott a csatlakozási tárgyalások megkezdéséhez Ukrajnával és Moldovával, majd az éjszaka megvétózta az ukránoknak szánt 50 milliárd eurós támogatást.

Orbánt nemcsak nyugati vezetők, de kárpátaljai magyar politikusok is próbálták kérni arra, hogy ne gáncsolja Ukrajna EU-s segítését. Egyikükkel, az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ) vezetőjével, Zubánics Lászlóval interjút is készítettünk, a mélyebb kontextus megértéséhez érdemes azt is elolvasni.

És a héten vendégcikkében Fedinec Csilla, a HUN-REN Társadalomtudományi Kutatóközpont tudományos főmunkatársa arról írt, hogy Kárpátalja mindig is az ország legszegényebb területei közé tartozott, ám a háború kitörése óta 180 százalékos munkahely-növekedés következett be. Emellett nem csupán a csempészet futott fel, hanem többek közt az IT-szektor is, sokan már Ukrajna Szilícium-völgyeként emlegetik a megyét.

A szuverenitására olyannyira kényes magyar kormány ezúttal éppen Szerbiában kampányol nagyon nyíltan az egyik jelölt mellett, részletesen bemutattuk, hogy hogy az MTVA hogyan tesz meg mindent Vučić és a VMSZ sikeréért.

Kabotázs

Szintén az ukrajnai háborúhoz kapcsolódott videoriportunk Záhonyból: a lengyel és a szlovák blokád után ugyanis itt is, a magyar–ukrán határon is megjelentek a tiltakozók. Az alig több mint tucatnyi magyar kisvállalkozónak az a baja, hogy az ukrán fuvarozók miatt elvesztették a munkájukat. Az érdekképviselet nem jelent meg a tiltakozáson, ők a tárgyalás hívei, míg a kamionosok szerint valójában a kormánynak van érdekképviselete.

Az élet itthon

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

Vitézy Dávid bő egy éve mondott le a közlekedési államtitkári pozícióról. Most interjút készítettünk a főpolgármester-jelöltségen gondolkozó volt államtitkárral, aki vasútellenesnek tartja a DK-t, és sok mindent másképp csinálna, mint Lázár János miniszter.

A héten elfogadta a parlament a "szuverenitásvédelmi törvényt". Arról, hogy mire lehet jó ez a jogszabály a Fidesznek, a TASZ ügyvezető igazgatója beszélt nekünk, közben pedig a 444 is csatlakozott a független sajtó többi szereplőjéhez, és közös állásfoglalásban szögeztük le: a „Szuverenitásvédelmi Hivatal” kártékony és jogállamellenes, mégsem félemlítheti meg a független médiát.

Közben a repülőtér felvásárlásának sztorija is megakadni látszik: nemrég még úgy tűnt, idén összejön a vásárlás, és az elmúlt hetekben nagy pénzgyűjtésben volt a kormány. A tárgyalások azonban lapunk információi szerint egy fontos stratégiai kérdés miatt megakadtak, ráadásul év végére az államkassza is kiürült. A héten az egymással is rivalizáló gazdasági miniszterek, Varga Mihály és Nagy Márton is 2024-es reptérvásárlásról beszéltek, ráadásul Nagy kedden újra elővette a korábban elengedett katari szálat.

Írtunk arról is, hogy Matolcsy György jegybankja újabb tízmilliárdokkal dobja meg Matolcsy fiának barátját, Somlai Bálintot, valamint hogy pár hete 360 millió forintnyi támogatást osztott ki az NKA Szépirodalmi Kollégium, és a pénz több mint egyhatoda egyetlen helyre ment. Annak a Böszörményi Zoltánnak az érdekeltségeihez, akinek a 2010-es években többször is adósa volt a kollégiumot vezető Orbán János Dénes.

Írtunk arról, hogy bármit is állít a magyar kormány az ún. Soros-tervről, valójában egymás után építik le a Soros-féle Nyílt Társadalom Alapítványok irodáit Európában, a berlini központban 160 munkavállalóból 34-en maradtak, és nagyarányú elbocsátásokra készülnek Londonban és Brüsszelben is, a barcelonai irodát már bezárták. És téma volt a héten az is, hogy az évek óta migránsozó Orbán-kormány most kiszolgáltatott ázsiai vendégmunkások tízezreivel rajzolja át a magyar munkaerőpiacot.

A Qubit öt ábra segítségével segített értelmezni a friss Eurostat-adatot, azaz hogy miért számít Magyarország az EU második legszegényebb államának. És ha már szegénység és állami segítségek: írtunk arról is, hogy hiába a sok érintett, mára szinte teljesen elértéktelenedett az egyedülálló anyákat segítő állami támogatás, és podcastformátumban foglalkoztunk azzal a kérdéssel, hogy kinek jelent majd segítséget az új CSOK (spoiler: nem az igazán rászoruló családoknak.)

Klímacsúcs

photo_camera Fotó: GIUSEPPE CACACE/AFP

Véget ért a dubaji klímacsúcs, eredményekkel és kiskapukkal. A Qubit írt arról, hogy a világ országai megegyeztek a fosszilis tüzelőanyagokról történő átállásról, valamint arról is, hogy a korábbi csúcsokhoz képest minden eddiginél magasabb károsanyag-kibocsátással járt a dubaji klímakonferencia.

Vékony ténybeli alap

Ács Dániel egy korábbi bírósági ítéletről írt, melyre a pestisrácokos Huth Gergely hivatkozott a Partizánban. Tanulságos történet médiaviszonyokról és a magyar igazságszolgáltatás állapotáról.

Cringebox

Winkler Róbert leült, és megnézte a Sztárboxot. Tanulság? Van sportértéke annak, amit látni, de ha valaki szereti a bokszot, ezeket a meccseket nézni jobban fáj, mint egy kemény testütés.

Gasztronomia erős gyomrúaknak

Nyílt sisakos, kompromisszumokat nem ismerő alámerülés a Vörösmarty téri karácsonyi vásár ételes standjai közé: Szily László olyan közelről fotózta a kiállított mintatányérokat, ahonnan alighanem nem lett volna már szabad.

Színház

photo_camera Fotó: Dömölky Dániel/Vígszínház

Presser Gábor zeneszerző és Sztevanovity Dusán szövegíró A padlás óta először dolgozott együtt musicalen, és hogy a Pinokkió hasonló kultikus darab lesz-e, az lehet, hogy csak évtizedek múlva dől el, de remekül szórakozni addig is lehet rajta.

Podcast

photo_camera Illusztráció: Kiss Bence/444

Szexista reklámok vs. femvertising, reklámpiaci dilemmák és médiapluralizmus, kormányzati plakátok és bébifókák – így készülünk az ünnepekre. Ja, és esett némi szó szőrtelenítésről is. Azaz új résszel jelentkezett a Tyúkól podcast.

A Nem rossz könyvek podcast új része pedig csak a jövő héten érkezik, de a karácsonyi vásárlási rohamra is gondolva, szöveges formátumban is összeszedtük a kedvenc könyveinket az idei évből, hátha valakinek pont ez a fajta segítség hiányzott.