Súlyos kritikákkal és negatív kilátással, de a bóvli fölött maradt a magyar adósságbesorolás az egyik legnagyobb hitelminősítőnél

Péntek éjjel kiadott hitelminősítésében a Fitch Ratings megerősítette Magyarország BBB adósbesorolását változatlanul a leminősítés lehetőségére utaló negatív kilátással. Ezzel a magyar hitelminősítés maradt egy fokkal a bóvli kategória fölött. A térségbeli országok közül a román egy, a szerb adósság besorolása két lépcsővel alattunk van, a bolgár velünk egy szinten, de a felminősítését esélyét jelző pozitív kilátással, a horvátok egy, a lengyelek, szlovákok kettő, Szlovénia három, Csehország pedig öt fokozattal előzi meg hazánkat.

„A hitelminősítő elismeri, hogy Magyarország vonzó célpont a befektetések számára, a következő években a magyar gazdaságot magas ütemű növekedés és javuló egyensúlyi mutatók jellemezhetik” – írja a minősítésre kiadott reakciójában a Pénzügyminisztérium. Valamint azt is, hogy a Fitch elismerően írt Magyarország erős strukturális gazdasági mutatóiról. Mint írják: a tavalyi erőteljes gazdasági növekedés mellett a bankszektor stabil, míg a GDP-arányos államadósság tovább mérséklődhet.

A minisztérium közleménye nem tér ki rá, de bőven van kritika is a jelentésben. Ezek között említik meg, hogy bár GDP-arányosan csökken, még mindig túl magas az államadósság – és ráadásul ez a csökkenés is jelentős mértékben a GDP nominális értékének növekedéséből fakad, amit a magas infláció táplált –, a költségvetési deficit túl magas, és sem idén, sem jövőre nem teljesül a hiánycél. A Fitch szerint idén a többedjére módosított 5,2 százalékos célt is túllépi, 5,6 százalék lesz a deficit, míg jövőre a kormány által mondott 2,9 százalék helyett 4,2 százalék.

A további fontosabb kifogásaik: