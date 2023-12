Szijjártó Péter: „Minket nem érdekel, hogy egy-egy stratégiai döntésünkről az oroszok vagy a kínaiak mit gondolnak”

A külügyminiszter ezt mondta Ukrajna csatlakozási tárgyalásainak megkezdéséről és az elmaradt magyar vétóról: „Olyan elvi döntés, aminek gyakorlati jelentősége nincs. És az, hogy egy ország az Európai Unióban mikor nyúl a kemény vétó eszközéhez, azt azért jól meg kell válogatni.”

Szijjártó Péter a Mandiner podcastjának volt a vendége pénteken. A témánál maradva hozzátette, hogy Ukrajna kapcsán „majd akkor kell a kemény vétó eszközéhez nyúlni, amikor a valós tárgyalások során Magyarország számára hátrányos döntéseket akar hozni az Unió”. Ilyesmiről beszélt Orbán Viktor is a rádióinterjújában.

A magát a legkomolyabb jobboldali lapként pozícionáló propaganda kiadvány, a Mandiner riportere arról is kérdezte a külügyminisztert, hogy valóban Olaf Scholz ajánlására hagyta-e el a tanácsülés termét Orbán, ahogy azt a Politico megírta.

“Én azt javaslom, hogy az ilyen komoly helyeken, mint a Mandiner podcastja, az ilyen komolytalan bulvárlapokat, mint a Politico, ne is említsük” – viccelődött erre Szijjártó. Hogy mi történt, azt azóta Olaf Scholz is elmesélte újságíróknak. Az is kiderült, hogy bár a miniszterelnök szerint a magyar genetikailag nem érzékeli a nyomást, Szijjártó igenis érzékelte a tárgyalások során, ahol „hatalmas nyomás volt” a beszámolója szerint, a kollégái körbe is vették a külügyminiszterek találkozóján, hogy magyarázza meg a magyar álláspontot.

Az interjú végén megkérdezik tőle, hogy mit gondol arról az amerikai állításról, hogy Magyarország orosz előretolt helyőrséggé válik Európában. „Ez butaság” – felelte. „Minket nem érdekel, hogy egy-egy stratégiai döntésünkről az oroszok vagy a kínaiak mit gondolnak” – fejtette ki. Szerinte épp az amerikaiak viselkednek helytartóként. David Pressmannal szemben Szijjártó azt mondja, „én a nagyköveteimnek is megtiltottam, hogy az adott ország belügyeibe beavatkozzanak”. És valóban, a nagykövetek helyett csak az utóbbi időben maga a magyar kormány avatkozott be a lengyel, a szlovák és újabban a szerb választásokba is.

A podcast azzal zárult, hogy tisztázta, a magyar fociválogatottnak mindenképp tovább kell jutni a csoportjából a 2024-es Európa Bajnokságon. A Mandiner videóját itt lehet megnézni.