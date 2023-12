Szívecske, szívecske, lájk, hesteg büszkeség – az Eurostat legújabb rangsorában régiós élmezőnyben Magyarország

Közzétette legfrissebb adatsorát az Eurostat az európai uniós tagállamok polgárainak digitális készségeiről vagy digitális írástudásáról (digital skills, digital literacy). Öt digitális kompetenciaterület, összesen 21 digitális kompetenciát vesznek figyelembe, az öt terület: információs és adatműveltség, a kommunikáció és együttműködés, a digitális tartalomkészítés, a biztonság, valamint a problémamegoldás.

Ez lett az uniós rangsor:

link Forrás

Látszik, hogy nagyon széles skálán mozog az európai uniós digitalizáció. A hollandok kicsivel előzik a finneket, az északi országok, valamint az írek, csehek és a spanyolok értek el 66 százalék fölötti, szóval kétharmad körüli vagy annál jobb arányt.

A közép-európai régió rendszerváltó országainak mezőnyében Magyarország is éllovas, a kiugróan jól teljesítő csehek mögött a horvátokkal szinte holtversenyben vagyunk. A legrosszabb eredményeket a volt szovjet érdekszféra országai érték el (bár meglepőnek tűnnek a három balti ország markánsan eltérő eredményei: a lettek a sereghajtók között, az észtek az uniós átlag fölött, míg a litvánok lényegében az EU-s átlagon teljesítettek.

A nagy EU-tagállamok közül a németek 52,2 százaléka és az olaszok 45,8 százaléka rettenetes eredmény, de a franciák is csak kicsivel teljesítettek az uniós átlagnál jobban. Bár a grafikonunkon nem szerepel, az Eurostat néhány nem uniós tag európai országos digitális készségeit is felmérte és közölte. A norvégok 81,09-cel harmadikok lennének egy közös listán, a svájci 77,52 százalék is jóval EU-átlagot meghaladó eredmény. Albánia és Szerbia 32-33 százalékon, Montenegró viszont majdnem a németekkel megegyező szinten (52,02 százalék) teljesített.