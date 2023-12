Az IDF és az izraeli védelmi miniszter vállalta a felelősséget a túszok lelövéséért

Az Izraeli Védelmi Erők (IDF) vezetői bejelentették, hogy vállalják a felelősséget a három izraeli túsz véletlen lelövéséért, továbbá ígéretet tettek arra, hogy több ilyen eset nem fog előfordulni. Ugyanakkor arra is felhívták a figyelmet, hogy Gáza egy nagyon bonyolult harctér.

Korábban írtuk, hogy az izraeli hadsereg előzetes vizsgálata megállapította, hogy nem tartották be a bevetési szabályokat azok az izraeli katonák, akik pénteken lelőttek három túszt Gázában. A 24 éves Samer Fuad El-Talalka, a 28 éves Jotam Haim és a 26 éves Alon Shamriz éppen ki tudott szabadulni a Hamász fogságából, amikor az izraeliek tévedésből lelőtték őket. Pedig egy nagy botra kitűzve még egy fehér ruhadarabot is tartottak maguk előtt, a katona mégis fenyegetőnek érezte a közeledésüket, és tüzet nyitott rájuk.

A lövések után két túsz azonnal a földre zuhant, a harmadiknak azonban sikerült egy közeli épületbe menekülnie. Egy egység követte az épületbe a harmadik túszt, aki héberül kiabált nekik. A katonák azonban azt hitték, hogy a Hamász fegyveresei ezzel akarják az épületbe csalogatni őket, ezért végül a harmadik túszt is megölték.

Herzi Halevi vezérkari főnök a közzétett videóüzenetben arról beszélt, hogy „az IDF és ő maga mint parancsnok felelősek a történtekért, és mindent megtesznek annak érdekében, hogy az ilyen esetek ne ismétlődhessenek meg a további harcok során”.

Az IDF elismerte, hogy nem számoltak annak a lehetőségével, hogy Gázában túszok szöknek meg a Hamász fogságából. Halevi azt is elismerte, hogy a katonák szabályt szegtek amiért tüzet nyitottak olyan emberekre, akik fehér zászlót lengettek. A parancsnok szerint a túszok mindent megtettek, még a saját pólóikat is levették, hogy a katonák lássák, nincs a testükre bomba erősítve.

„Igyekszem a gázai katonák helyébe képzelni magam: napokig tartó kemény harcok, közeli találatok, találkozások civil ruhába öltözött terroristákkal, akik különböző, álságos módon érkeznek. Ébernek kell lenni, és készen kell állni minden fenyegetésre” - magyarázta a főparancsnok. - „Egy másodperc töredéke alatt kell dönteni életről és halálról. Egy pillanat alatt megláthattuk a gázai háború összetettségét.”



Haveli után Joáv Galant védelmi miniszter is vállalta a felelősséget a túszok haláláért, és ő is felhívta a figyelmet arra, hogy mennyire nehéz a terroristák ellen városi környezetben harcolni, még akkor is, ha a túszok halálához „jelentős hibák” vezettek. Szerinte meg kell érteni azt a környezetet, amiben a katonáik harcolnak. Példaként pedig azt említette, hogy a terroristák olykor gyereksírást játszanak le felvételről, hogy oda vonzzák a katonákat, majd felrobbantják őket. (Times of Israel)