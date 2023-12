Donald Trump fasiszta retorikájú beszédében Putyint idézett, Orbánra hivatkozott és Kim Dzsongunt dícsérte

Donald Trump amellett, hogy az Egyesült Államok vérét féltette a migránsoktól New Hampshireben, Joe Biden elleni érveléséhez Vlagyimir Putyin orosz elnököt is megidézte: „Még Vlagyimir Putyin is azt mondja, idézem, hogy Biden politikai indíttatású üldöztetése riválisa [Trump] ellen nagyon jó Oroszország számára, mert megmutatja az amerikai politikai rendszer romlottságát” - mondta Trump, miközben a több mint negyed évszázadra ítélt, feltehetőleg megmérgezett orosz ellenzéki Alekszej Navalnijt áthelyezték egy ismeretlen börtönbe, ahol ügyvédei sem tudják elérni.

De dicsérte - a korábban szintén fasiszta retorikájú beszédet mondó - Orbán Viktort is, aki szerinte azt mondta, hogy ha Trump visszakerül az elnöki székbe, akkor megmenekülhet a nyugati világ. Az MCC-nél vendégeskedő paleokonzervatív megmondóember és Fox Newstól kirúgott televíziós celebritás Tucker Carlson még augusztusban interjúvolta meg Orbánt, aki akkor azt mondta, hogy az egyetlen lehetséges út visszahívni Trumpot. Azóta Trump többször is hivatkozott az interjúra, igaz azt nem mindig sikerült eltalálnia, melyik országot is vezeti erős kezével Orbán.

Trump végül Kim Dzsongunt is bevonta kampányába, miszerint a koreai diktátornak is baja van a jelenlegi amerikai vezetéssel, bezzeg Trumppal nem volt baja, bírták is egymást. Trump nagyon kedvesnek nevezte a diktátort, vagy ahogy viccelkedve nevezte, a rakétaembert. Ezen kijelentésénél a felvételen látni, hogy talán még ő is meglepődött kicsit, úgyhogy magyarázkodásba kezdett, miszerint egy ilyen turbulens időszakban jók az ilyen kapcsolatok, ha az ember el akarja kerülni a nukleáris háborút.