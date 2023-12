Tucker Carlson nyitott a laposföld-elméletre

Többek között 9/11-ről, földönkívüliekről és a laposföld-elméletről kérdezték Tucker Carlson paleokonzervatív médiaszemélyiséget, aki a laposföldes kérdésre azt válaszolta: „Nyitott vagyok bármire. Hogy ne lennék nyitott? Annyi az átverés, a megtévesztés, hogy nem bízhatsz meg a prekoncepcióidban.”

Példaként hozta, hogy már az olyan alapvető, iskolában tanult elképzelésekről is kiderült, hogy hazugságok, mint hogy a történelem előre halad a felvilágosodással és a technológiai fejlődéssel. Itt érdemes zárójelben megjegyezni, hogy bár Tucker a műsorban is szörnyülködött a posztmodernen, azért a felvilágosodás nagy narratívájában való csalódottság, elbizonytalanodás eléggé posztmodern jelenség.

„A legalapvetőbb történetek, amelyeket a történelemről, a Földről, magáról a fizikai Földről meséltek nekünk, amely évmilliók óta teljesen megváltozott az éghajlatváltozás miatt, ha mindezt felismerjük, akkor nem is tudom, mi igaz” - mondta Tucker, aki azt sem vetette el, hogy a 9/11 „belső munka volt”, valamint nagyon gyanúsnak tartja, hogy bizonyos földönkívüliekkel kapcsolatba hozott anyagok titkosítva vannak az Egyesült Államokban.

Tuckerék a művészetekről is beszéltek egy keveset. Szerintük manapság nincs jó művészet. Tucker személyesen úgy gondolja, hogy mivel annyira átszövi a világot a hazugság, ezért nem is lehet már jó műveket alkotni. A ronda épületeken is borzongtak egy keveset, és Tucker felvetette, hogy börtönbe kéne zárni azokat, akik a ronda posztmodern épületekkel elrontják a városokat.

A műsorban megbeszélték, hogy az is bizonyítja a létezését a mindent átszövő mélyállamnak, hogy aki „egyszerű kérdéseket” tesz fel bizonyos megkérdőjelezhető eseményekkel kapcsolatban, vagy felhívja a mélyállamra a figyelmet, azt ellehetetlenítik. Ahogy tették azt Tucker esetében is, mikor kirakták a Fox Newstól. Olyannyira el van lehetetlenítve, hogy vígan posztolja a 20-90 milliós nézettségű videóit X-re.

A paleokonzervatív - Trumpot privátban gyűlölő, nyíltan promózó - Tucker idén nyáron volt az MCC vendége, ahol szintén terjesztette az igét: „Kezdd azzal az alapvetéssel, hogy óriási léptékben hazudnak neked. Nem egy ember, hanem emberek hálózata, akik - tudva, tudatlanul - közösen dolgoznak azon, hogy olyan dolgokat mondjanak, amik nem igazak. És nem csak, hogy nem igazak, hanem az igazság szöges ellentétei” - tanácsolta a fiataloknak Tucker, akinek Orbán Viktorral készített interjúját Trump gyakran idézgeti - olykor a török elnökkel keverve Orbánt -, mivel a magyar miniszterelnök Trumpban látja amerika egyetlen lehetséges útját.

A teljes videó: