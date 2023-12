Ejtették a szexuális zaklatás vádjait Warren Beatty ellen

Elutasították a Los Angeles-i bíróságon a Warren Beatty színész elleni keresetet, ami azzal vádolta, hogy 1973-ban szexre kényszerített egy tizenéves lányt, írja a Guardian. Kristina Hirsch 2022 novemberében indított pert a színész ellen, azt állítva, hogy Beatty szexuálisan zaklatta őt 1973-ban, amikor a színész 35, a lány pedig 14 éves volt.

photo_camera Fotó: JEROD HARRIS/Getty Images via AFP

A keresetben a most 86 éves Beatty ugyan nem szerepelt név szerint, de a megfogalmazás egyértelműen rá utalt: „Neves és ismert színész és producer, akit Oscar-díjra jelöltek az 1967-es Bonnie és Clyde című filmben Clyde szerepéért”.

Hirsch azt állította, hogy 1973-ban egy filmforgatáson találkozott Beattyvel, ahol a férfi indokolatlan figyelmet szentelt neki, meghívta a szállodájába, és számos megjegyzést tett a szüzességére. A kereset szerint „felnőttként és hollywoodi filmsztárként betöltött pozícióját és státuszát arra használta fel, hogy többször szexuális kapcsolatra kényszerítse a lányt”. Hirsch kártérítést szeretett volna, azt állította, hogy az állítólagos visszaélés miatt képtelen volt megbízni az emberekben.

A keresetet egy kaliforniai törvény alapján nyújtották be, ami az elmúlt három évben lehetőséget teremtett az olyan, gyermekek elleni szexuális zaklatására vonatkozó vádak kivizsgálására, amiket az elévülés miatt el kellett volna utasítani. Pénteken a Beverly Hills-i bíró, Edward B. Moreton elutasította az ügyet, azt nem is lehet újraindítani. A Guardian szerint Hirsch nem nyújtotta be a szükséges iratokat, és saját magát képviselte, miután nem talált jogi képviselőt. Beatty nem nyilatkozott a perrel kapcsolatban.