Hiába a szankciók, még az orosz titkosszolgálat is simán hozzájut érzékeny nyugati technológiához

Nem sokkal az Ukrajna elleni 2022 februári orosz támadás után az orosz titkosszolgálatnak, a KGB-utód FSZB-nek amerikai technológiai berendezésekre volt szüksége az adattovábbítási rendszeréhez. Ekkor azonban a nyugati országok már széles körű kereskedelmi korlátozásokat vezettek be Oroszországgal szembeni, a katonai és biztonságpolitikai alkalmazást pedig a lehető legszigorúbban igyekeztek ellehetetleníteni.

Az FSZB azonban könnyen megtalálta a megoldást, pedig Cisco eszközökre volt szüksége, az amerikai tech-vállalat pedig már egy héttel február 24. jután leállította elvileg az Oroszországba menő szállításokat. Az orosz titkosszolgálat által megbízott Convex (ez egy orosz távközlési vállalat) kínai beszállítókon és egy homályos hátterű orosz e-kereskedő oldalon keresztül gyorsan megszerezték a szükséges CISCO-berendezéseket.

A szankciók megkerülési technikái közül ez csak egyetlen, bár elég jellemző példa, amit most a New York Times tényfeltáró cikkben mutat be - a források között orosz kormányzati e-maileket, kereskedelmi dokumentumokat és mérnökök közötti lehallgatott online beszélgetések leiratait említenek, vagyis feltehetően legalábbis részben a hírszerzéstől származó információkra hagyatkoznak.

Ezek azt mutatják be viszonylag részletesen, hogy a kezdeti bénultság után Oroszország elég gyorsan talált hatékony megoldásokat. A szankcionált nyugati berendezéseket sokszor kínai forrásból szerezték be. Orosz hajókra semleges kikötőkben, például Marokkóban pakolták át az árut, erről az orosz kereskedelmi tisztviselők rendszeres heti e-mailekben osztottak meg tippeket, hogy éppen melyik kikötőkbe szállítanak árut, kik kereskednek rubelben, és hol javíthatók az orosz lobogó alatt közlekedő hajók – derül ki a dokumentumokból. Ha az egyik beszállító abbahagyta az értékesítést, gyorsan találtak helyette másikat.

Marokkóban az orosz kereskedelmi hivatal is segítette az orosz cégeket: 2022 novemberében például a marokkói orosz kereskedelmi tisztviselők arról kommunikáltak, hogy sikerült elektronikai átrakodási központtá tenni az észak-afrikai országot, itt pakolták orosz hajókra a tajvani, kínai és más gyártóközpontokból származó, tiltott technológiájú árukat, többek között olyan Intel chipeket és Nvidia által gyártott alkatrészeket, amiket aztán orosz rakétákon és drónokon is felhasználhattak.

Ennek eredménye, hogy az olyan obskúrus orosz e-kereskedelmi oldalakon, mint a Nag, az OCS Distribution, a 3Logic Distribution és a 4Telecom, a nagy amerikai és európai távközlési gyártók, a Cisco, a HP, a Juniper, az Ericsson és a Nokia komplex technológiáit kínálják eladásra. Kazah, üzbég és az Egyesült Arab Emírségek cégei szintén rendszeresen részt vettek a szankcionált technológiák szállításában - írja a New York Times.