Már 8-10 ezer Fülöp-szigeteki vendégmunkás dolgozik Magyarországon

Jelenleg nagyjából 8-10 ezer Fülöp-szigeteki vendégmunkás dolgozik Magyarországon, és ha az új idegenrendészeti törvény lehetővé teszi, akkor jövőre a többszörösére nőhet a számuk – ezt Rowena Paragas a Fülöp-szigeteki munkaerő-közvetítők szövetségének (PASEI) alelnöke nyilatkozta a HR Portálnak.

A cikk szerint Európában nagyjából 100 ezer filippínó munkavállaló dolgozik, elsősorban az egészségügyben, a gyártásban, a vendéglátásban és a logisztikában. A Magyarországra érkezett 8-10 ezer vendégmunkás főként a gyártó és az elektronikai szektorban dolgozik, kölcsönzőcégeken keresztül.

A PASEI alelnöke szerint „nagy nemzetközi verseny” van a filippínó munkavállalókért, de „Magyarország előnye a távol-keleti és arab országokkal szemben az európai elhelyezkedés, a katolikus vallás, az erősebb munkajogi védelem”.

A cikk szerint egy gyári összeszerelő munkás a Fülöp-szigeteken régiótól függően nettó 250-300 dollárt kereshet, Magyarországon 550-600 eurónak megfelelő forintot, Nyugat-Európában pedig 1500-1700 eurót. Magyarországon viszont ingyenes a szállás, a munkába járás, és kapnak a dolgozók étkezési támogatást is.

Az is kiderült, hogy Magyarországon 95 százalék a Fülöp-szigeteki vendégmunkások „beválási aránya”, amire Paragas kissé tárgyiasítva fogalmazva megjegyezte, hogy „aki tíz fővel kipróbálja, utána 100-at rendel”.

Júliusban megjelent cikkében Bede Márton azt írta, hamarosan eljöhet a korszak, amikor az országok egymásra licitálva igyekeznek magukhoz csábítani a bevándorló munkaerőt. Ebbe a versenybe pedig Magyarországnak is be kellene szállnia, de azt lehetetlen összeegyeztetni a kormány idegengyűlölő politikájával. És bár a friss vendégmunkás-törvény igyekszik a magyarországi munkáltatók igényeit bevándorlókkal kielégíteni, miért is jönne bárki a világból pont ide, ha mehet máshova is?