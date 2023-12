Meg kell ismételni a 2021-es német választást Berlinben

A német alkotmánybíróság keddi döntésének értelmében részben meg kell ismételni Berlinben a 2021 szeptemberében lezajlott szövetségi választásokat. Vagyis Berlin 2256 szavazóköréből 455-ben kell újra megtartani a szavazást, beleértve a megfelelő levélszavazási körzeteket is. Ráadásul a választásokat a 2021-ben érvényben lévő szabályok szerint kell megtartani, hiába módosították azóta a választási törvényeket.

2021 szeptemberében több berlini szavazókörben is - német mércével mérve - kaotikus állapotok alakultak ki: A szavazóknak sokáig kellett várakozniuk, a szavazólapok hibásak voltak vagy teljesen hiányoztak. Előfordult, hogy szavazóhelyiségeket ideiglenesen be kellett zárni, vagy jóval 18 óra utánig nyitva maradtak. A malőrök miatt több mint 1700 kifogást emeltek, köztük az akkori szövetségi választási biztos is. Ugyanekkor zajlottak a berlini képviselőház választások is, amit rendszerszintű hiányosságok miatt idén februárban kellett megismételni.

Tavaly novemberben a Bundestagban a kormánypártok is megszavazták, hogy legalább 327 berlini szavazókörben új választást kell tartani, miután a kereszténydemokrata CDU/CSU frakciója panaszt tett. Bár ők összesen ezer szavazókörben ismételtettek volna. A megismételt választást 60 napon belül kell megtartani. Az utolsó lehetséges nap február 11-e lehet, de még nem hirdették ki hivatalosan.

A megismételt választás a szélsőbaloldali Linkét fenyegeti leginkább, ami azóta válságba jutott, és ha most bukja a Berlinben megszerzett mandátumait, akkor a listán bejutott képviselői is kieshetnek a törvényhozásból. (Spiegel/SZ)