Akárcsak októberben és novemberben, most is 75 bázisponttal csökkentette az alapkamatot a jegybank. Ezzel szeptember óta 13 százalékról 10,75 százalékra csökkent az alapkamat, és várhatóan ez folytatódik majd a jövő évben is.

Szerdától az egynapos hitelkamat 11,75 százalékra, az egynapos betéti kamat 9,75 százalékra csökken.