6-8 millió, meg az apró – Orbánnál is jobban keresnek az állami cégek álláshalmozó vezetői

Részletes összeállítással jött ki szerda reggel a magyar állami nagyvállalatok vezetőinek bérezéséről a 24.hu.

Kiderül belőle egyfelől, hogy a havi 5 millió forintos cégvezetői bér elég általánosnak mondható a közszférában. Egy helyről ez a maximum, amit fel lehet venni, de elég sok vállalatnál élnek a lehetőséggel, hogy a plafonig fizessék az igazgatókat. És nem csak a nagy állami cégekre érdemes gondolni, de olyanokra is, amikről az átlag újságolvasó sem nagyon hallott még.

photo_camera Palkovics László, az N7 Nemzeti Védelmi Ipari Innovációs Holding Zrt. 5 milliós vezérigazgatója Fotó: Katona Tibor/MTI/MTVA

A másik érdekesség, hogy vannak, akik ezzel sem érik be, és több helyről veszik fel a pénzt. Ilyen a csúcsragadozó Palkovics László exminiszter is, aki olyan durcásan hagyta ott a fejlesztési tárcát, hogy rögtön legalább három helyről igényel állami bérezést, de a lap szerint lehet az négy-öt is. Amit biztosan felvesz:

N7 Holding Nemzeti Védelmi Ipari Innovációs Zrt. vezérigazgatójaként - 5 milliót

Autóipari Próbapálya Zala Kft. ügyvezetőjeként - 2,75 milliót

Rába Járműipari Holding Nyrt. felügyelőbizottságának elnökeként - 700 ezret,

de nem tudni pl., hogy a Széchenyi István Egyetemet működtető alapítvány kuratóriumi elnöki posztja után felveszi-e a kuratóriumi tagoknak járó 1,5 milliót, vagy arról szerényen lemond.

Hasonló ligában focizik a négy HM-céget menedzselő Trembeczki László. Neki 7,8 millióval kell beérnie havonta. Ezt öt helyről dobják neki össze az adófizetők:

a HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő (HMEI) Zrt. vezetőjeként 4 milliót,

a HM Arzenál Elektromechanikai Zrt. vezetőjeként 2 milliót,

a HM ArmCom Kommunikációtechnikai Zrt. és a HM Currus Gödöllői Harcjárműtechnikai Zrt. vezetőjeként, valamint a HMEI Zrt. igazgatósági tagságáért 600-600 ezer forintot vihet haza.

Ezzel mindketten előzik Orbán Viktort, akinek a jövőre megemelt fizetése elvileg 6,5 millió forint körül lesz.

Az 5 milliós topkategóriában sokan versenyeznek. (A kormányban sem keresnek sokan ennyit; csak Nagy Márton és Csák János.) Ehhez képest az állami cégeknél vaskos a liga:

többek közt a Magyar Postát vezető, korábban Lázár János egyik jobbkezeként ismertté vált Balczó Barnabás,

az MFB-t vezető Sipos-Tompa Levente,

az MNV-t vezető Lakner Zsuzsa,

a Nemzeti Sportügynökséget vezető Bíró Péter, az MVM vezérigazgató Mátrai Károly,

és a Szerencsejáték Zrt. élére huppant Mager Andrea is a legfelső kategóriában van.

Nagyon sok vállalatnál, így pl. az MVM több cégénél is alap a havi 4 milliós havi vezetői bér.

photo_camera Jakab Zsófia, a Magyar Divat & Design Ügynökség vezetõje Fotó: Kovács Tamás/MTI/MTVA

A 24.hu röviden kitér Orbán Ráhel barátnője és volt évfolyamtársnője, a 34 éves Jakab Zsófia villámkarrierjére is. Jakab a Magyar Divat & Design Ügynökség vezérigazgatójaként 1,5 milliót, az MTÜ marketing és kommunikációs vezérigazgató-helyetteseként pedig 2,5 millió forintot keres.

A teljes listát itt lehet és érdemes böngészni. (24.hu)