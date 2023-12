Börtönbe mehet a volt lengyel kormánypárt belügyminisztere hatalommal való visszaélés miatt

Hatalommal való visszaélés miatt két év börtönbüntetésre ítélték Mariusz Kamińskit, az októberben leváltott a Jog és Igazságosság (PiS) kormány belügyminiszterét, valamint egyik miniszterhelyettesét, Maciej Wąsikot.

photo_camera Mariusz Kamiński belügyminiszter májusban. Fotó: ARTUR WIDAK/NurPhoto via AFP

Az ítélet egy hosszan tartó és a Notes From Poland szerint ellentmondásos eljárást követően született meg. Ellentmondásos, hiszen 2015-ben az ügyben a PiS szövetségese, Andrzej Duda elnök kegyelmet adott a párosnak. Ezt a döntést érvénytelenítette a Legfelsőbb Bíróság, mely lehetővé tette a szerdai ítéletet.

Az ügyet többen úttörőnek, hatalmas jelentőségűnek nevezték. „Olyan szintű állami tisztviselők felelősségét érinti, amellyel Lengyelország még soha nem találkozott. Ami történt, az de facto az állam elleni támadás volt” - mondta a perben résztvevő egyik ügyvéd, Jacek Dubois az Onet hírportálnak.

Maga az ügy kezdete még korábbra, a PiS 2005-2007-es kormányzására megy vissza, amikor Kamiński került a Központi Korrupcióellenes Hivatal (CBA) élére. A PiS bukása után Kamiński maradt pozíciójában, 2009-ben azonban őt és három beosztottját megvádolták azzal, hogy egy korrupciós botrány során túlléptek a hatáskörükön.

A korrupciós botránynak nem mellesleg elég sok köze volt a PiS-hez, egészen konkrétan a PiS kormány két évvel korábbi összeomlásához vezetett a média által földbotránynak nevezett ügy, melynek lényege, hogy a mezőgazdasági minisztériumban lévő kapcsolatokon keresztül lengyel üzletemberek képesek voltak bármely lengyel földterület jogi státuszának módosítására.

photo_camera A tárgyalásról Fotó: WOJTEK RADWANSKI/AFP

Ennek az ügynek a nyomozása során lépték túl Kamińskiék a határkörükön, 2015-ben pedig a varsói bíróság bűnösnek találta őt is és beosztottjait is. Ekkor három év börtönbüntetést és tíz év közügyektől való eltiltást kaptak, azonban a vádlottak fellebbeztek az ítélet ellen. Mielőtt azonban a tárgyalásra sor került volna, Andrzej Duda elnök úgy döntött, hogy 2015 novemberében elnöki kegyelmet ad mind a négy vádlottnak. Egy nappal azután, hogy Kamiński az új PiS kormányban megkapta a biztonsági szolgálatokért felelős miniszter pozícióját. 2019-re Kamiński belügyminiszter is lett, helyettese pedig az a Wąsik volt, akit szintén bűnösnek találtak, majd elnöki kegyelemben részesítettek 2015-ben.

Az ügyben sokan azzal érveltek, hogy Duda kegyelme érvénytelen volt, mivel azt az eredeti ítéletek elleni fellebbezés idején adta ki, amikor még nem is volt jogerős ítélet, mely alól kegyelmet kaphattak volna. 2023-ban a Legfelsőbb Bíróság elfogadta a fenti érvelést, és elutasította Duda kegyelmi kérelmét, valamint megnyitotta az utat a két politikus fellebbezésének tárgyalása előtt. Az Alkotmánybíróság azonban ugyanekkor úgy döntött, hogy a Legfelsőbb Bíróságnak nincs joga dönteni az ügyben.

A mostani ítélet, mely a 2015-öshöz képest lényegesen visszafogottabb, elvileg jogerős. Az azonban továbbra sem biztos, hogy a két politikus börtönbe kerül, ugyanis további fellebbezés lehetséges, valamint Duda újra megpróbálhat elnöki kegyelmet adni.