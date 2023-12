Molnár Áron szerint Krúbi a meggazdagodásra használja az ellenzékiségét

„Hogy van az, hogy felhasználod az ellenzékiséged arra, hogy meggazdagodj? Ha te egy Orbán Viktor figurát emelsz, és szól a zene és azt megcsókolod... ez egy brand, amit én elfogadok és látok, és értem. De akkor szerintem ér elmenni egy tüntetésre és beleállni ebbe a rendszerbe vagy elmenni az Iványi Gáboréknak a fűtött utcájához, és azt mondani, hogy figyelj, itt leszek egy órát és tök szívesen slamelek, rappelek vagy beleállok ebbe a történetbe, mert ha nem teszed meg akkor ilyen megélhetési ellenzékivé válsz” – mondta Molnár Áron Krúbival kapcsolatban a Telex interjújában.

photo_camera Molnár Áron a Tanítanék és a noÁr közös tüntetésén október 5-én a Kossuth téren. Fotó: Kristóf Balázs

A Krúbi és Molnár közötti konfliktus ott kezdődött, hogy előbbi cringenek, azaz kínosnak titulálta utóbbit – ezt meg is énekelte –, mire utóbbi felkérdezte előbbit, hogy jó, de akkor mit csináljon, ha közben tenni akar a közügyekért. Krúbi azóta nem reagált Molnár kérdésére.

Molnár szerint felelősen kéne felhasználnia a színészeknek és a zenészeknek azt a médiafigyelmet, mellyel rendelkeznek, hogy értékeket tudjanak kommunikálni. „Nem az esik rosszul, hogy ő azt mondja, hogy én kellemetlen pali vagyok, hanem az utána való nihil. Hogy igazából nem vesz részt abban, hogy ő megmozgathatna x mennyiségű embert” – mondja Molnár, aki nem érti, miért nem megy el Krúbi olyan tüntetésre zenészként, amin Molnár is fellép. „Ha elküldte nekünk azt a videóanyagot 2022 áprilisában [a noÁr és a Tanítanék Mozgalom demonstrációján Azahriah is fellépett], akkor miért nem megy el egy tőlünk teljesen függetlenül szervezett” tüntetésre, kérdi Molnár, aki szerint a tökös beleállás az lenne, ha Krúbi, amellett, hogy Orbánt csókol, elmenne tüntetésekre is.

A kérdésre, hogy mi lesz, ha kiderül, hogy Molnár és mozgalma, a noÁr nélkül sikeresebben működik az ellenállás, azt mondta, „nem az a célom, hogy én mekkora király vagyok, hogy megszerveztem egy 40 ezres tüntetést, hanem az a tüntetés eszkalál-e egy olyan ellenállást, amiben a státusztörvényt visszavonatják a pedagógusok. Engem ez érdekel. Engem nem az érdekel, hogy ki vesz pulcsit meg pólót. A pulcsi meg póló megvételével a mozgalmat támogatod, 1 millió forint jött be ebből, mi pedig 950 ezer forintot odaadtunk Iványi Gáboréknak”.