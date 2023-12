Törökbálinton bezárt az iskola, az óvoda és a bölcsőde is a hirtelen támadt vízhiány miatt

Pár napja repedés keletkezett azon a 600 mm belső átmérőjű csövön, ami a Budapest-Csepel irányából átvett ivóvizet továbbítja egyes érdi tárolómedencékbe – azokba a medencékbe, amik tovább szivattyúzzák a vizet Érd parkvárosi részeibe, illetve Törökbálintra és Diósd egy részére.

A meghibásodást, mint kiderült, csak idomokkal tudják javítani, azt pedig rendelni kell. A problémáról elsők közt Földvári László, törökbálinti önkormányzati képviselő számolt be Facebook-oldalán.

A helyzet viszont azóta romlott, ugyanis hétfőn további csőtörések keletkeztek más érdi vezetékeken, így olyannyira lecsökkentek a medenceszintek, hogy a vízhiány akár a hétvégéig is fennállhat.

Az érdi polgármester, Csőzik László kedden már arról nyilatkozott, hogy a probléma akkor oldható meg, ha mindenki képes a fogyasztását a negyedére csökkenteni. Szerinte ha nem fog össze a térség, akkor a vízhiány karácsonyig is elhúzódhat.

Törökbálinti lakók szerint érezhetően csökkent a víznyomás a háztartásokban. A helyi óvoda, bölcsőde és iskola szerdán már ki sem nyitott emiatt.

A törökbálinti polgármester, Elek Sándor szerint hiába érkezik négy csövön át a víz, az mind Érden keresztül vezet, ahol pedig nagyon megnövekedett a lakosságszám az elmúlt időben, és így a vízigény is. Emiatt Törökbálintra már kevesebb víz jut.

Szerinte „biztonságosan akkor lesz víz, ha megérkezik az alkatrész, amelyet péntek reggel kezdenek beszerelni, ha minden jól megy, az szombatra kész van, és ezután töltődhet fel a rendszer, amely tegnap esti adatok szerint 38 százalékos töltöttségen volt, de folyamatosan fogy”. Elek a kormány segítségét is kérte: 5-6 milliárdos beruházásból lehetne korszerűsíteni a térség vízellátását, ami a térséget egyre inkább favorizáló befektetők miatt is fontos lenne.

A törökbálintiaknak most úgy próbálnak segíteni, hogy palackos ivóvizet osztogatnak, de az is lehet, hogy lajtos kocsival is járják majd a környéket. (ATV)