Bryan Adams lehetett a sztárvendég Mészárosék karácsonyán

Bryan Adams kanadai zenész, dalszövegíró léphetett fel a Mészáros Csoport karácsonyi gáláján tegnap este, írja a Telex, ami nem lenne elképzelhetetlen azután, hogy tavalyelőtt Enrique Iglesias spanyol énekes épp Felcsúton fotózkodott Mészárosék karácsonya után.

A Mészáros Lőrincről elnevezett Mészáros Csoport szerdai karácsonyi gáláját a felcsúti Puskás Akadémia Sport- és Konferenciaközpontjában úgy harangozták be, hogy fellép a Neoton Família, a Hooligans és egy „meglepetés-sztárvendég” is. Az est idei házigazdái Ördög Nóra és Stohl András voltak.

A Mészáros Csoportnak több mint huszonötezer munkavállalója van, ennyien viszont aligha fértek be a partira. A lap vette észre azt a céges meghívót is, ami szerint a résztvevők között rengeteg ajándékot, például két Suzuki S-Cross autót, gőzmosógépet, hűtőt, robotporszívót sorsoltak ki tombolán, és volt Mészáros Lőrinc-beszéd is, ami előtt levetítették a Semmelweis-filmet.

A lap kérdéseket küldött a vállalat sajtóosztályának és a zenész menedzsmentjének, de válaszokat egyelőre nem kapott.