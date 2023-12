A legkevésbé sem sikerült forradalmasítaniuk a közlekedést, bezár a Hyperloop One

Egyetlen működő hiperhurok megépítésére sem kapott szerződést, ezért bezár a Hyperloop One közlekedési vállalat, írja belső forrásokra hivatkozva a Bloomberg. A cég decemberben elbocsátotta alkalmazottai nagy részét, és megpróbálja eladni megmaradt eszközeit is, köztük a tesztpályáját és a gépeit.

photo_camera Fotó: DAVID BECKER/Getty Images via AFP

A csőben közlekedő légpárnás vonatokat építő – vagyis csak építeni tervező – cég egykor nagyon menő startup volt, a PitchBook szerint 2014-es alapítása óta több mint 450 millió dollárt gyűjtöttek össze, Richard Branson Virgin nevű vállalata is befektetett. Tavaly úgy döntöttek, hogy az emberek helyett inkább a teherszállításra koncentrálnak.

Elon Musk és a SpaceX 2013-ban egy whitepaperben részletezte a hiperhurok-elméletet, de akkor még azt jelezték, hogy ők maguk nem fogják azt megvalósítani. Musk szerint a kocsik lebegnének a csőben, a saját motorjuk csak ezt a lebegést biztosítaná, hajtani a csőben futó lineáris indukciós motorok hajtanák őket. A kocsik közel 1200 kilométeres sebességgel, kényelmi okokból épp csak a hangsebesség alatt száguldhatnának. Az addig elkészült terveket szabadon hozzáférhetővé tették, ösztönözve ezzel, hogy más cégek kezdjék el a megvalósítást.

Az iparág fejlődése abbamaradt, a Hyperloop One soha egyetlen szerződést nem kapott. A 2014-ben alapított vállalatot a botrányok sem kerülték el, az egyik társalapítót, Shervin Pishevart szexuális zaklatással vádoltak, az egykori igazgatót, Ziyavudin Magomedovot Moszkvában csalás és sikkasztás vádjával tartóztatták le.

Bár az évek óta tartó erőfeszítések után sem épült meg a nagyszabású hiperhurok, a koncepció továbbra is elbűvöli a vállalkozókat. Több hiperhurok-vállalat – köztük a Hardt Hyperloop, a Hyperloop Transportation Technologies Inc. és a Swisspod Technologies – is épít prototípusokat.