A rendőrség közzétette a prágai egyetemi lövöldözés pontos részleteit

A cseh hatóságok azonosították a prágai Károly Egyetemen csütörtökön történt lövöldözés 14 áldozatát, írja a Guardian. A halottak között nincs külföldi állampolgár, a 25 sebesült között azonban volt egy holland, ketten pedig az Egyesült Arab Emírségekből érkeztek. A 24 éves fegyverest is megnevezték: David Kozakot büntetlen előéletű, kiváló tanulónak ismerték. Most az apja meggyilkolásával gyanúsítják, de kapcsolatba hozták két ember múlt heti halálával is.

photo_camera Fotó: RADEK MICA/AFP

A rendőrség percre pontosan közzétette a csütörtöki lövöldözés menetét:

A rendőrség fél egykor kapott információkat a lövöldöző barátjától, hogy Kozak Prágába utazott, hogy megölje magát.

Háromnegyed egykor a házában holtan találták az apját.

Fél órával később a rendőrség bejelentette, hogy országszerte keresik a gyanúsítottat.

Háromnegyed kettő körül a rendőrség megállapította, hogy a lövöldöző az egyik egyetemi campus felé tarthat, fél órával később megkezdték az épület kiürítését.

Lövöldözés kezdődött a Károly Egyetemen, a rendőrök perceken belül kiértek, tíz perccel később Kozak már a tetőn volt.

Három óra húsz perckor a fegyverével lelőtte magát.

A lövöldözés megrázta Csehországot, a rendőrség közölte, országszerte biztonsági intézkedéseket vezet be. „Nincs információnk semmilyen konkrét fenyegetésről” – mondták, kiemelve, hogy a lépés „jelzés, hogy itt vagyunk és készen állunk”. A hatóságok továbbra is nyomoznak a lövöldözés helyszínén.

Bár Prága polgármestere azt mondta, a világ változásával Csehországban is megjelent „az egyéni lövöldöző problémája”, érdemes hozzátenni, hogy az Európai Unión belül a cseheknél a legmegengedőbb a fegyverviselési törvény. A 2021-es alkotmánymódosítás garantálta „a saját vagy más személy életének fegyverrel való megvédéséhez való jogot”. A lövöldözőnek 8 fegyverre volt engedélye, ebből 2 nagy hatótávolságú volt.

Szombatra az országban gyásznapot hirdettek, Petr Fiala miniszterelnök lemondta hivatalos programjait, és még pénteken lerótta tiszteletét az áldozatok előtt.