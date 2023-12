Majka 16 év után visszatér az RTL-hez

Majoros Péter, azaz Majka otthagyja a TV2-t, és az RTL-hez igazol, a rapper-műsorvezetőt a nézők 2024 második felében már új szerepben láthatják az RTL képernyőjén, írta a csatorna közleménye.

„Nagyon örülünk, hogy hosszú évek után Majka visszatér az RTL-hez, amit joggal nevezhetünk az anyacsatornájának, hiszen ismertsége és műsorvezetői karrierjének indulása is hozzánk kötődik” – mondta Kolosi Péter, az RTL tartalomért felelős vezérigazgató-helyettese, aki szerint az új műsor nemcsak a nézőknek, de Majkának is újdonságot jelent majd.