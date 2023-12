Lehet karácsony Kevin nélkül, de ünnepi bullshit-bingó nélkül?

„Csak húzgálják még mindig a medve bajszát; Ki van töltve, azt már meg kell inni; Ma ne politizáljunk, És mikor jöttök legközelebb, Dollárbaloldal, Megrepedt a bejgli, Magyar Nobel-díjasok, Igyál már, Mészáros Lőrinc, Mikor akarsz házasodni” és még itt sincs is vége az idei ünnepi bullshit-bingónak.

Egy ilyen eseménydús év után most is bőven lesz mit megbeszélni a rokonokkal, ha végre újra láthatjuk őket az ünnepi asztalnál. Ezekre az estékre Bence évről évre elkészíti a bullshit-bingót, ami mindig remek lenyomata az évnek.

Természetesen hiszünk az ünnepi összejövetelek erejében. Azokra az esetekre, ha valahol mégis viharosabb a karácsonyfaillatú társalgás, a TASZ nemrég egy útmutatót is készített ahhoz, hogyan beszélgessünk jól a megosztó témákról az ünnepek alatt. Például fektessük le azt a szabályt, hogy végighallgatjuk egymást, és tartsuk is magunkat ehhez. Vagy kerüljük a kioktató, érzelemtől túlfűtött hangvételt és az olyan kijelentéseket, hogy a másiknak nincs igaza. Ha valaki még rendesen fel is szeretne készülni, annak is van csomag.

A korábbi bingókat itt lehet megnézni: 2015, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.