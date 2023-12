Törökországban valami megmozdult a svéd NATO-csatlakozás ügyében

Az már biztos, hogy nem jött be a korábbi jóslat, nem lesz év vége előtti ratifikáció a svéd NATO-csatlakozás ügyében, Ankara és Budapest továbbra is blokkol.

A Politico értesülése szerint valami mégis megmozdult, miután Joe Biden amerikai elnök néhány napja felhívta NATO-beli szövetségesét, Recep Tayyip Erdoğan török elnököt. Kettejük között szóba került a svéd NATO-csatlakozás. Erdoğan szerint Biden a kérdést összekapcsolta azzal, hogy az amerikai kongresszus jóváhagyja negyven darab F-16-os vadászgép eladását Törökországnak.

photo_camera Erdoğan és Biden találkozója júliusban - most telefonon beszéltek Fotó: MURAT KULA/Anadolu via AFP

A török parlament külügyi bizottsága ezek után jövő kedden ismét napirendjére tűzi a svéd NATO-csatlakozást, ez talán lendületet ad az ősszel elakadt folyamatnak.

Svédország a finnekkel együtt adta be tavaly az orosz–ukrán háború kitörése után a NATO-csatlakozási kérelmét. Finnországot áprilisban fel is vették, de a svéd csatlakozás jóváhagyását Törökország és Magyarország azóta is halogatja. Míg a magyar kormány szerint a parlament önérzetes fideszes többsége nem hajlandó ratifikálni, addig a török kormány egyértelműen kijelentette, az általa terroristának tartott kurdok svédországi tevékenységét szeretné nehezíteni. Korábban a Kurdisztáni Munkáspárt (PKK) tagjainak kiadatását kérték. A török elnök október végén nyújtotta be a ratifikálásról szóló törvénytervezetet.

A svéd NATO-csatlakozás kérdése Erdoğan és Orbán hétfői budapesti sajtótájékoztatóján szóba se került, miután kérdezni nem lehetett. Orbán nemzetközi sajtótájékoztatóján azt mondta: a magyar képviselőknek eddig „nem volt gusztusuk” erről szavazni.