Érdekes adat 2023-ból: 12 néma fideszes

Balla György,

Dankó Béla,

Budai Gyula,

Demeter András,

Hende Csaba,

Kara Ákos,

Kovács Zsolt,

Kubatov Gábor,

Süli János korábbi paksi fejlesztésért felelős tárca nélküli miniszter,

Tiba István,

Vígh László,

valamint Kövér László házelnök.

Az Mfor összefoglalója szerint a fenti kormánypárti poltikusok az elmúlt egy évben egyszer sem szólaltak fel a parlamentben. (Ehhez hozzátartozik, hogy a parlamenti statisztikák a technikai megszólalásokat, így az ülésvezetést, a jegyzői bejelentést stb. nem sorolják az érdemi felszólalások közé.)

photo_camera Fotó: Máthé Zoltán/MTI/MTVA

Ezzel együtt összeszedték a legtöbbet beszélő politikusokat is, és mint írják, a 2022-es évhez hasonlóan most is Rétvári Bence nyert: a KDNP-s politikus idén 227 alkalommal összesen 15 óra 13 perc 44 másodpercnyi szöveget mondott el az ülésteremben. Ehhez mondjuk hozzátartozik, hogy államtitkárként az ő feladata válaszolni az interpellációkra, valamint a szóbeli kérdésekre.

A második leghosszabb ideig az ellenzéki Apáti István szólalt fel idén, a Mi Hazánk politikusának 67 felszólalása összesen 10 óra 28 perc 55 másodperc volt.

A harmadik helyen a KDNP-s Nacsa Lőrinc végzett, ő 113-szor szólalt fel, ezek pedig összesen 10 óra 19 perc 44 másodpercig tartottak.