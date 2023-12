Schobertéket idén karácsonykor jelmezes thai szolgák szórakoztatták

„Idén otthon nem állítottunk karácsonyfát” – kezdte Schobert Norbert legfrissebb instaposztjának szövegét, amiből azt hihetnénk, környezetvédelmi megfontolásból nem állítottak karácsonyfát, esetleg abból indultak ki, hogy idén szembemennek a karácsony kapitalista szemléletével. Aztán a folytatásis erre utalt, a következő mondat ugyanis így szól:

„Az együtt megélt élmény a legértékesebb és legnagyobb ajándék!” Aztán kiderül, hogy a komplett Schobert család elutazott Thaiföldre (a lányuk nélkül, az maradt itthon), „felfedezni a következő tábor helyszínét”. Mármint ahol a hotelből ki sem mozdulva tarthatnak edzéseket a résztvevőknek.